Lula critica Vale e diz que está predisposto a negociar dívida da empresa com áreas atingidas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está “predisposto” para negociar com a mineradora Vale o que chamou de “dívida com o povo” e acusou a empresa de não querer pagá-la. As declarações ocorreram em entrevista à Rádio FM O Tempo, em Minas Gerais, nesta sexta-feira, 28.

“Estou predisposto a negociar a dívida da Vale, não com Minas Gerais, a dívida da Vale com o povo da região que foi solapada pelas barragens de Mariana e Brumadinho”, disse Lula.

O presidente continuou: “Aquele povo tem que receber as suas casas. Aquele povo tem que receber indenização. O rio tem que ser recuperado.”

Na sequência, Lula disse que a Vale está com dinheiro aplicado, mas não realiza pagamentos de indenização aos atingidos.

“E a Vale está lá, com o dinheiro aplicado, sem querer pagar. Nós vamos fazer acordo para que a Vale pague essa dívida e a gente zere os nossos problemas em Minas Gerais”, declarou.

A tragédia de Mariana ocorreu em 5 de novembro de 2015, e a de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. Os desastres estão entre as maiores tragédias ambientais do Brasil.