Lula Critica Golpistas e Fala Sobre Fake News Durante Sanção da Reforma Tributária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), utilizou a data de hoje, 16 de novembro, para tecer críticas a figuras políticas que considera “travestidas de políticos” e que, segundo ele, tentaram implementar um golpe no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. A declaração foi proferida durante a sanção da regulamentação da reforma tributária no Palácio do Planalto.

Lula enfatizou a importância de combater as mentiras disseminadas na sociedade, alertando que a democracia global enfrenta um crescente risco de retorno a regimes fascistas e nazistas. “Devemos confrontar as mentiras sem medo. Não podemos nos preocupar em enfrentar aqueles que tentaram desestabilizar este país em 8 de janeiro”, afirmou o presidente.

A fala ocorre em meio a uma semana conturbada para o governo federal, marcada por uma recente reviravolta em relação a uma norma da Receita Federal sobre o sistema de pagamentos instantâneos, o Pix. Essa mudança ocorreu após uma onda de desinformação que circulou nas redes sociais.

“É fundamental não hesitar em discutir e debater as fake news diariamente, pois se falharmos, estaremos colocando em risco nosso sistema democrático, tanto nacional quanto internacionalmente”, acrescentou Lula.

Conforme reportagens da Folha de S.Paulo, o presidente demonstrou insatisfação com a gestão da crise relacionada à revogação da norma que ampliaria a fiscalização sobre transações realizadas via Pix. Aliados relataram que houve uma série de erros por parte do governo nesse debate, culminando em uma aparente derrota para a oposição.

Um dos principais pontos críticos foi o tratamento burocrático dispensado à medida pela equipe econômica, sem que uma estratégia adequada de comunicação fosse delineada. O próprio presidente e membros da Casa Civil afirmaram não ter conhecimento prévio sobre a norma até que ela se tornasse um tema polêmico nas redes sociais.

A oposição tem trabalhado para associar o governo a uma gestão favorável ao aumento de impostos. Recentemente, vídeos e postagens críticas sobre o governo em relação à questão do Pix ganharam destaque nas mídias digitais. Um exemplo notório é o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que afirmou em um vídeo que o governo está mais preocupado em arrecadar do que em oferecer benefícios à população.

Após intensas discussões internas, Lula decidiu revogar a norma controversa. Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha defendido sua eficácia até momentos antes da reunião com o presidente na quarta-feira (15), prevaleceu a avaliação de que campanhas publicitárias não seriam suficientes para conter as críticas e a desinformação disseminadas.

A decisão do presidente foi vista como um movimento necessário para restaurar a confiança pública e evitar um êxodo financeiro indesejado. Sidônio Palmeira, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), foi identificado como um dos principais defensores dessa revogação, apoiado por Rui Costa da Casa Civil.

Em uma postagem à noite, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, elogiou a decisão de Lula como acertada. Ela destacou que as mentiras espalhadas pela oposição estão afetando negativamente a vida econômica das pessoas e causando receio em relação ao uso do Pix. “Essas táticas são recorrentes e têm como alvo manipular os medos das pessoas”, declarou.

Hoffmann ainda classificou Nikolas Ferreira como “Fake Nikolas”, acusando os bolsonaristas de utilizar as redes sociais para propagar desinformação. Ela lembrou casos passados onde mentiras semelhantes foram utilizadas durante campanhas eleitorais e na pandemia.

Por fim, destacou-se que o governo precisa corrigir suas falhas de comunicação e reiterou que qualquer tentativa de cobrar taxas ou encarecer produtos pagos via Pix será considerada crime. Dessa forma, o Pix deve ser tratado como equivalente ao pagamento em dinheiro, sem impostos adicionais e garantindo a privacidade das transações dos usuários.