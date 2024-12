Lula critica falhas na comunicação de seu governo e promete mudanças

Na última sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou duras críticas à área de comunicação do seu governo, sinalizando a necessidade de mudanças significativas. Durante sua participação virtual no seminário “A Realidade Brasileira e os Desafios do Partido dos Trabalhadores”, Lula reconheceu falhas pessoais e institucionais na comunicação, destacando a falta de diálogo com veículos de imprensa e ineficiências na comunicação digital.

O presidente mencionou conselhos recebidos de Ricardo Stuckert, secretário de Audiovisual, que enfatizava a importância de Lula, como principal comunicador do PT, em engajar-se mais ativamente em entrevistas coletivas. O reconhecimento dessas deficiências levou Lula a prometer uma reestruturação, afirmando que “é necessário começar a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito”, ressaltando que não se pode esperar que adversários elogiem a gestão.

A insatisfação com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), liderada por Paulo Pimenta, um aliado próximo ao presidente e com apoio da primeira-dama Janja, tem sido crescente. Desde o início do governo Lula 3, aliados questionam a eficácia da comunicação em promover iniciativas e programas governamentais de grande impacto, que não têm alcançado os resultados desejados em termos de aprovação popular.

O reconhecimento público das falhas na comunicação e o compromisso com ajustes demonstram uma tentativa do governo Lula de reverter a situação e melhorar sua imagem pública. Com a promessa de reformulações estratégicas, espera-se que o governo consiga transmitir suas ações e propostas de forma mais eficaz à população brasileira. Em um cenário político desafiador, essa mudança é crucial para garantir um apoio mais sólido ao governo atual.