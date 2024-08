Lula critica Eduardo Leite e diz que governador deveria agradecê-lo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (16) o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmando que ele deveria agradecê-lo pelas ações do governo federal destinadas ao estado.

“Eu às vezes fico incomodado, porque o governador nunca está contente com as coisas. Ele deveria me agradecer um dia: ‘Lula, obrigado pelo tratamento que você esta dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim”, afirmou o presidente.

Lula na sequência afirmou que o seu antecessor Jair Bolsonaro (PL) não tratou o Rio Grande do Sul com respeito e não realizou obras no estado.

Lula concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha na manhã desta sexta-feira (16). O presidente está no Rio Grande do Sul para compromissos, como lançamentos e inaugurações do programa Minha Casa Minha Vida.

O Rio Grande do Sul enfrentou no primeiro semestre uma forte enchente que deixou pelo menos 179 mortos e deixou inundada cidades praticamente inteiras.

Durante as ações de enfrentamento, o presidente repetiu diversas vezes que era necessário e que ele iria trabalhar de maneira harmônica. Lula e Leite estiveram reunidos em diversos momentos durante a crise, buscando sinalizar uma sinergia no trabalho.

“O governador também fala todo dia, ‘é insuficiente, é insuficiente’, tudo é insuficiente. Tudo é insuficiente porque a gente não vai atingir a perfeição nunca”, acrescentou Lula.

Em outros momentos, o presidente voltou a criticar o governador, mesmo quando tratava de outros assuntos. Ao ser questionado sobre a taxa de juros e a situação da economia, Lula lembrou críticas de Leite em meses passados.

“O governo dizia para todo mundo, ‘não porque a economia está desidratada, a economia vai cair'”, afirmou Lula.