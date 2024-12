Lula comenta expectativas e reformas em entrevista ao Fantástico

No último domingo, 15 de dezembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma entrevista no programa Fantástico, da Rede Globo, onde compartilhou suas perspectivas sobre os resultados das iniciativas governamentais implementadas desde o início de sua gestão. Segundo Lula, a população começará a perceber os frutos da reestruturação e do relançamento de programas nos próximos dois anos.

O presidente enfatizou: “Tudo o que foi planejado até agora foi cumprido. Criamos o Novo PAC e lançamos todos os programas necessários. Já plantamos. Em 2025, começaremos a colher os frutos desse trabalho. É um compromisso de honra meu”, afirmou, ressaltando também os indicadores positivos do crescimento econômico e os históricos índices de emprego do país.

Lula abordou ainda a segunda fase da Reforma Tributária, que está em fase final no Congresso Nacional. Ele destacou que o propósito dessa reforma não é aumentar tributos, mas sim otimizar a arrecadação da União por meio de uma modernização na cobrança dos impostos já existentes. “Não queremos fazer uma reforma para aumentar tributos. Acreditamos que se o Brasil arrecadar corretamente os impostos estabelecidos, teremos recursos suficientes para atender às demandas”, assegurou.

Em relação à sua saúde, após uma cirurgia recente realizada em São Paulo, o presidente expressou otimismo com sua recuperação e afirmou ter recebido a confiança médica necessária para retomar suas atividades em breve. “Os médicos me passaram tranquilidade. Se eu me cuidar e esperar pela cicatrização, estarei recuperado logo”, disse ele, afirmando que permanecerá em São Paulo até quinta-feira para realizar exames finais antes de retornar a Brasília.

Durante a entrevista, Lula também abordou outros pontos importantes:

COLHEITA – Ele reiterou que todas as metas estabelecidas até o momento foram alcançadas e que agora se prepara para colher os resultados. “Precisamos reorganizar os ministérios e repor postos de trabalho defasados. Agora é hora de colher”, declarou.

REFORMA TRIBUTÁRIA – O presidente reafirmou sua posição contra o aumento de impostos e mencionou que o pacote fiscal enviado ao Congresso deve ser analisado cuidadosamente. “O Congresso tem soberania para fazer as alterações necessárias”, explicou.

RESPONSABILIDADE FISCAL – Lula sublinhou sua experiência prévia como presidente e sua preocupação com a responsabilidade fiscal do governo. “Ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Se não controlar os gastos públicos, quem pagará essa conta é o povo mais pobre”, argumentou.

TAXA DE JUROS – Ele criticou a atual taxa de juros no Brasil, que ultrapassa 12%, apontando que isso é injustificável diante de uma inflação controlada.

MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA – Lula também comentou sobre seu envolvimento em acordos com o Mercosul e a União Europeia, enfatizando o potencial desses tratados a longo prazo devido à grande quantidade de habitantes e PIB envolvido.

RETOMADA DE ATIVIDADES – O presidente finalizou mencionando seus planos para as festividades natalinas e suas intenções de manter-se focado em sua recuperação e nas atividades administrativas ao retornar a Brasília.