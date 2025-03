Lula chega ao Japão para fortalecer laços comerciais

Na noite de domingo, 23 de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, chegou a Tóquio, Japão, acompanhado por uma significativa comitiva que inclui ex-presidentes do Senado e da Câmara, como Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, além dos atuais presidentes das casas legislativas, Davi Alcolumbre e Hugo Motta.

Durante sua estadia no Japão, Lula participará de uma visita de Estado que visa reforçar as relações bilaterais. Na manhã desta segunda-feira, 24 de março, ele se reunirá com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, em um encontro que tem como objetivo promover um aumento no intercâmbio comercial entre os dois países. Uma das expectativas é avançar nas discussões sobre a colaboração entre Mercosul e Japão.

Após a reunião com o primeiro-ministro, Lula participará de um evento empresarial no Hotel New Otani. Este evento é organizado pelo Itamaraty em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e contará com a presença de cerca de 500 empresários atuando em diversos setores, incluindo alimentos, agronegócio, aeroespacial, bebidas, energia e siderurgia.

O embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, revelou que há planos para a assinatura de acordos em várias áreas durante essa visita. Os setores públicos e privados estão envolvidos em iniciativas nas áreas de ciência e tecnologia, combustíveis sustentáveis, educação e recuperação de pastagens.

Após sua agenda no Japão, o presidente Lula seguirá para o Vietnã para uma visita oficial programada entre os dias 27 e 29 de março. O foco dessa viagem será estreitar a parceria e fortalecer o diálogo político e a cooperação econômica entre os dois países. Entre os temas abordados está a Parceria Estratégica anunciada durante a Cúpula do G20 no Rio de Janeiro em novembro de 2024.