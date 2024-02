Lula celebra 44 anos do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou, neste sábado, os 44 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) e conclamou a legenda a “retornar às raízes”, ao mesmo tempo em que se renova para enfrentar os desafios contemporâneos. O texto foi compartilhado em seu perfil no X (antigo Twitter).

“Aos 44 anos, temos que avançar ainda mais, mas sem esquecer de onde viemos. Retornar às nossas raízes, ao mesmo tempo em que nos renovamos para vencer novos desafios da era digital. É preciso percorrer de novo o Brasil, ocupar as ruas, conversar com as pessoas nos bairros, igrejas, locais de trabalho, movimentos sociais, universidades”, escreveu o presidente da República. Ele ressaltou a importância de promover debates nas redes sociais, como forma de “combate ao ódio, à desinformação e às fake news”.

Na mensagem, Lula relembrou os primórdios do partido, enfatizando a emblemática bandeira vermelha com uma estrela branca, e listou contribuições do PT em diferentes fases da política nacional, como enfrentamento à ditadura militar, a participação na redemocratização do Brasil e a luta contra o neoliberalismo.

O presidente da República também buscou enumerar conquistas oriundas de gestões do PT, como o crescimento econômico com inclusão social. “Fizemos o país crescer com inclusão social. Tiramos o Brasil do Mapa da Fome. Colocamos o povo pobre no orçamento, na universidade e na vida digna”, escreveu.