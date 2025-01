Lula celebra 164 anos da Caixa e destaca suas contribuições sociais

Nesta segunda-feira (13), durante a celebração dos 164 anos da Caixa Econômica Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou as diversas contribuições da instituição na implementação de políticas públicas essenciais ao Brasil. Em sua participação por videoconferência, Lula enfatizou que o banco tem sido um pilar fundamental no acesso aos direitos básicos para as populações mais vulneráveis, destacando seu papel na construção de um país mais justo e inclusivo.

O presidente lembrou que, desde sua fundação, a Caixa tem trabalhado em prol do povo brasileiro, mesmo nos períodos mais difíceis da história nacional. Ele citou casos de indivíduos escravizados que conseguiram adquirir sua liberdade graças à possibilidade de abrir contas de poupança, onde puderam guardar suas economias.

“Um século e meio depois, milhões de brasileiros contam com a Caixa em momentos decisivos de suas vidas”, afirmou Lula, mencionando programas sociais significativos como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. O presidente também elencou iniciativas voltadas para financiamento estudantil e apoio ao empreendedorismo, que têm sido viabilizadas pelo banco.

O chefe do Executivo destacou ainda a importância da Caixa durante crises financeiras globais. Ele observou: “Sem a Caixa e os demais bancos públicos, não teríamos conseguido transformar uma grande crise em um evento menor durante a turbulência financeira de 2008”.

Lula mencionou também a gestão de quase mil projetos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), incluindo obras de infraestrutura como creches e hospitais, além da retomada de cerca de 1.700 obras paralisadas. Os investimentos em esporte e cultura também foram reconhecidos como parte do esforço da instituição para melhorar a qualidade de vida no país.

Entre as memórias que o presidente compartilhou, destacou os avanços durante seus dois primeiros mandatos (2003-2010), quando aproximadamente 70 milhões de brasileiros foram introduzidos no sistema bancário pela primeira vez, um número que se equiparava à população total da Argentina e Colômbia juntas na época.

O presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, também lembrou marcos históricos da instituição. Ele mencionou a prestação de serviços aos escravizados em 1884 e o reconhecimento das mulheres no mercado bancário a partir da década de 1920. Mais recentemente, destacou os investimentos feitos pela Caixa em atletas paralímpicos, que contribuíram para que o Brasil se tornasse uma potência no esporte paralímpico.

Fernandes concluiu ressaltando que a Caixa é o único banco que não está fechando agências; pelo contrário, está expandindo sua presença em regiões do país onde há falta desses serviços financeiros.