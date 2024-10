Lula cancela ida à Colômbia para conferência sobre biodiversidade após acidente doméstico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a participação na Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade –a COP16, em Cali, na Colômbia. O Planalto informou nesta sexta-feira (25) que o presidente não fará mais a viagem. O encontro teve início na segunda (21) e segue até 1º de novembro.

A desistência se dá seis dias depois de Lula ter sofrido um acidente doméstico, no qual caiu no banheiro. Ele bateu a cabeça e precisou levar pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia. Por isso precisou passar por exames ao longo da semana.

O governo brasileiro vinha se esforçando para dar peso político à COP16, inclusive por meio da participação de Lula na reta final da cúpula, em um contexto em que o Brasil deseja se firmar como uma potência ambiental.

Em 2025, o Brasil sedia a reunião global do clima da ONU. A COP30 ocorrerá em novembro na capital paraense, Belém.

Em decorrência do acidente, o presidente também cancelou a viagem para Kazan, na Rússia, onde participaria da cúpula dos Brics. Sua equipe médica desaconselhou que ele fizesse voos longos.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por orientação médica, não viajará para a cúpula do Brics, em Kazan, devido a um impedimento temporário para viagens de avião de longa duração”, afirma nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, no domingo (20).

Lula então participou da cúpula de chefes de Estado do bloco por meio de videoconferência.

Outra mudança de planos foi a respeito da participação na reta final da campanha para a Prefeitura de São Paulo. A previsão era a de que o presidente estivesse presente em um ato na avenida Paulista, ao lado de Guilherme Boulos (PSOL) e ministros.

Porém, o Planalto nega que Lula não deve vir a São Paulo por recomendação médica e afirma que o presidente decidiu se resguardar e passar o aniversário, celebrado no domingo, dia 27, em Brasília.

Nesta sexta, o chefe do Executivo passou por uma nova rodada de exames, seis dias após ter sofrido um acidente doméstico, no qual caiu no banheiro e bateu a cabeça.

O boletim médico aponta um novo quadro de estabilidade. Embora não afirme explicitamente que há restrições, o documento ressalta que o presidente está “apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília”.