Lula Apresenta Melhoras em Exame Médico Realizado em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), passou por uma nova tomografia nesta terça-feira, 31 de dezembro de 2024, e os resultados indicam uma “melhora progressiva”, conforme comunicado da equipe médica.

A informação foi oficialmente divulgada pelo Palácio do Planalto ao final da manhã. O exame realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, teve como objetivo o monitoramento da condição de saúde do presidente. Vale ressaltar que a ida de Lula ao hospital não foi previamente anunciada e não constava na agenda oficial.

No boletim assinado pelos médicos Rafael Gadia e Luiza Dib, é informado que: “O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para repetir um exame de imagem. A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do presidente”.

Embora o hospital tenha emitido um boletim inicial mencionando uma “tomografia de controle” e ressaltando a melhoria significativa em relação ao quadro inicial do presidente, essa comunicação foi posteriormente revista.

Lula recebeu alta hospitalar no último dia 15 de dezembro, após uma internação que durou seis dias em um hospital de São Paulo. Ao deixar a unidade, seguiu diretamente para o aeroporto e posou para fotos, acenando para apoiadores e jornalistas presentes.

Desde então, o presidente tem utilizado um chapéu em suas aparições públicas, acessório que serve para cobrir as cicatrizes resultantes dos procedimentos cirúrgicos que realizou. Ele passou por uma cirurgia emergencial no dia 10 de dezembro devido a um hematoma de três centímetros localizado entre o cérebro e as meninges, detectado após reclamações de dores intensas de cabeça.

Após sua alta médica, Lula retornou a Brasília com uma agenda reduzida e sem compromissos de viagens. O exame realizado nesta terça-feira foi o primeiro desde a liberação médica.

Conforme informações do cardiologista Roberto Kalil, que acompanha o presidente, ele deverá seguir algumas restrições nas próximas quatro semanas, evitando atividades físicas intensas e viagens internacionais. O acompanhamento por meio de tomografias continuará até que ocorra a cicatrização completa, o que pode levar entre 45 e 60 dias.

Durante sua internação em São Paulo, Lula compartilhou momentos emocionantes com os jornalistas. Ele expressou seu temor diante da situação crítica que enfrentou e agradeceu pela recuperação, fazendo referências a experiências anteriores onde sua saúde esteve em risco, como no tratamento contra câncer em 2011 e um incidente aéreo no México.

“Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo”, afirmou o presidente durante as declarações à imprensa. Ele também relembrou um acidente recente ocorrido enquanto cortava as unhas das mãos em outubro deste ano, resultando em lesões inesperadas.