Lula anuncia R$ 10,65 bilhões do BNDES para SP com foco em metrô, rodoanel e trem intercidades

Em um evento realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta sexta-feira, 29 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um significativo aporte financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinado à infraestrutura e mobilidade urbana do estado de São Paulo. Estiveram presentes na cerimônia o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital paulista Ricardo Nunes, o presidente do BNDES Aloizio Mercadante e o ministro da Casa Civil Rui Costa. O conjunto de iniciativas faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com um total de R$ 10,65 bilhões em investimentos.

Uma das principais obras é a expansão da Linha 2 – Verde do Metrô de São Paulo, que atualmente conecta Vila Madalena à Vila Prudente. O projeto prevê um prolongamento de 8,2 quilômetros até a Penha, integrando-se com as Linhas 3 (Vermelha) e 11 (Coral). Esta ampliação exigirá a aquisição de 44 novos trens e representa um investimento total de R$ 6 bilhões, dos quais R$ 3,6 bilhões são destinados aos trens e R$ 2,4 bilhões às obras civis. O financiamento do BNDES cobre a aquisição dos trens, garantindo a produção nacional. A conclusão está prevista para dezembro de 2028, beneficiando diariamente cerca de 1,2 milhão de usuários.

Outro projeto significativo é o trecho norte do Rodoanel Mário Covas. Este complexo viário interliga 12 rodovias na Região Metropolitana de São Paulo, melhorando a circulação especialmente para caminhões e facilitando o acesso ao porto de Santos. Com um investimento total de R$ 3,4 bilhões, incluindo R$ 1,35 bilhão financiados pelo BNDES, espera-se desviar aproximadamente 30 mil caminhões e 54 mil automóveis por dia da Marginal Tietê. A obra também prevê medidas ambientais como passagens para fauna e deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos.

O projeto do trem intercidades visa conectar São Paulo a Campinas através de uma linha de média velocidade que pode alcançar até 140 km/h. Beneficiando diretamente 11 municípios e cerca de 15 milhões de pessoas, o investimento totaliza R$ 14,5 bilhões, com R$ 6,4 bilhões financiados pelo BNDES. A primeira etapa do financiamento foi assinada neste evento em Brasília no valor de R$ 3,2 bilhões; a segunda fase está prevista para 2025. O trajeto terá extensão total de 101 quilômetros com serviços expressos entre as duas cidades.

Por fim, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, o BNDES assinará um contrato no valor de R$ 2,5 bilhões para a aquisição de 1.300 ônibus elétricos produzidos no Brasil, marcando um passo importante rumo à sustentabilidade no transporte público da capital paulista.