Lula anuncia gás gratuito para 22 milhões de famílias brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (13), durante um evento em Macapá, no Amapá, que a administração federal está finalizando um projeto de lei para disponibilizar gás de cozinha gratuitamente a 22 milhões de famílias brasileiras. Em sua declaração, o presidente enfatizou que o gás deve ser considerado um item essencial da cesta básica.

“Estamos discutindo um projeto que está quase pronto para entregarmos gás de graça para 22 milhões de famílias deste país. Para nós, o gás faz parte da cesta básica”, afirmou Lula, destacando a importância do acesso a este recurso.

Preços do gás e impacto social

No evento, Lula comentou sobre os altos preços do botijão de gás, vendido pela Petrobras a R$ 36, mas que pode chegar a R$ 150 para o consumidor final. O projeto intitulado “Gás Para Todos” visa substituir o atual Auxílio Gás, uma promessa feita pelo presidente em agosto do ano passado.

Além disso, o presidente destacou a concessão de crédito para trabalhadores do setor privado e a proposta de aumentar para R$ 5.000 a faixa de isenção do Imposto de Renda.

Outros projetos e parcerias

Durante o evento, Lula também abordou a exploração de petróleo na Bacia Foz do Amazonas, garantindo um compromisso com a responsabilidade ambiental. O presidente participou ainda da doação da Gleba Cumaú ao governo estadual do Amapá, que será transformada no bairro Parque Aeroportuário, beneficiando 2.000 famílias.

A cerimônia contou com a presença de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Randolfe Rodrigues (PT-AP) e o governador do Amapá Clécio Luís (Solidariedade).