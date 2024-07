Luiza Martins prepara show especial para o Villa Country nesta quinta em São Paulo

Nesta quinta-feira (18), Luiza Martins, uma das grandes potências do sertanejo na atualidade, sobe ao palco do Villa Country para abrilhantar o “Arraiá do Villa” com um repertório especial que está sendo preparado para o público paulistano. Os ingressos estão à venda no site da Ticket360.

Em sua apresentação, Luiza irá performar músicas de seu novo EP “Intensa Até Demais”, lançado em junho. Unindo as faixas do “A Culpa é do Meu Signo”, EP divulgado em fevereiro, o projeto representa o segundo álbum de estúdio de Luiza. Com temática centrada nos diferentes aspectos e intensidades do signo de Escorpião, o disco inclui os hits “Má Influência” e “Carinho e Respeito”, e acumula mais de 17,5 milhões de reproduções no Spotify e 19 milhões de visualizações nos videoclipes no YouTube.

Conhecida por sua irreverência, Luiza Martins é conhecida por inúmeros sucessos como “Cê Não Me Superou” e “Ponto Final”. Natural da capital mineira, ela conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify, e uma legião de fãs pelo país, com sua voz forte e marcante, que chama a atenção em cada tom que alcança.

A noite do dia 18 promete ser inesquecível com muito forró e romantismo no palco da casa mais badalada de São Paulo, que vai estar inteiramente decorada no clima junino. Das 21h às 3h, o evento terá open food de comidas típicas de São João, como pipoca, pé de moleque, paçoca, canjica e curau.

Serviço: Arraiá do Villa com Luiza Martins

Data: 18 de julho de 2024, quinta-feira

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 20h

Ingressos: On-line no site da Ticket360 (https://www.ticket360.com.br/evento/28993/ingressos-para-arraia-do-villa-com-luiza-martins)

Classificação: 18 Anos