Luiza Martins lança EP “Intensa Até Demais”

Luiza Martins divulgou nesta terça-feira (11), seu novo EP intitulado “Intensa Até Demais”, pela Som Livre. Com quatro faixas, o projeto é destinado a apresentar aspectos mais profundos e introspectivos do signo de Escorpião, como uma verdadeira experiência aos ouvintes. Uma das músicas, “Má Influência”, chega acompanhada de videoclipe, já disponível no canal no YouTube da Luiza. Veja aqui: https://bit.ly/3RpYtng

As canções presentes no “Intensa Até Demais” são cuidadosamente selecionadas para refletir um momento específico da vida de Luiza, que expressa nos vocais e nas melodias toda a sua autenticidade aos ouvintes.

Em fevereiro, Luiza Martins apresentou o EP “A Culpa é do Meu Signo”, também com quatro músicas, que abordam as nuances e a personalidade de pessoas do signo de Escorpião. Enquanto este primeiro lançamento foi marcado pelo deboche e frieza, o segundo mergulha em um sentimento puro e avassalador que rasga o peito – algo característico pela intensidade dos escorpianos, que não abre margens para meios-termos.

“Essas músicas novas são bem sentidas, e têm tudo a ver comigo. Tudo o que veio depois do meu primeiro álbum ‘Continua’, eu quis fazer tudo muito pessoal, não necessariamente histórias que eu vivi na pele, mas que passam muito bem o que eu sinto”, conta Luiza.

Os dois projetos se complementam e se tornarão um álbum completo, com 9 músicas, em que a artista atravessa por complexidades de um signo com diversas particularidades, assim como as pessoas no geral.

Luiza convida os ouvintes a mergulharem ainda mais em suas emoções e aflições dignas de uma escorpiana nata, e espera que as músicas tenham tanto sentido para os ouvintes quanto têm para ela. Conhecida por sua irreverência, a cantora é conhecida por inúmeros sucessos como “Cê Não Me Superou”, “O Destino” e “Carinho e Respeito”. Natural da capital mineira, ela conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e uma legião de fãs pelo país, com sua voz forte e marcante, que chama a atenção em cada tom que alcança.