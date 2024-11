Luiza Martins lança “Desocupa” com participação da dupla Fred & Fabricio

Luiza Martins, uma das maiores revelações do sertanejo, se une à dupla Fred & Fabricio para o lançamento de “Desocupa”. A música, que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (29) pela Som Livre, também será acompanhada por um videoclipe, disponível no canal da cantora no YouTube.

“Desocupa” traz como tema a indecisão e a dificuldade de dar um ponto final a um relacionamento complicado. “Você já deve ter visto essa história, daquela pessoa que fica sem paciência porque a outra não tem coragem de colocar um ponto final. Não tem coragem de terminar, sabe?”, comenta Luiza sobre a temática da música, que traduz a força emocional característica de seu repertório.

Em destaque na nova geração do sertanejo universitário, Fred & Fabricio trouxeram suas energias ímpares para a parceria. Fabricio destacou o entusiasmo com o convite: “A Luiza mandou a música, de cara a gente ficou maluco. Quando a gente ouviu o arranjo então… Estamos muito honrados de participar desse momento da vida dela”. Para Luiza, a parceria foi ainda mais especial: “Sou muito fã dos meninos, na minha opinião talvez seja a melhor dupla da atualidade. Eles aceitaram meu convite para uma parceria sem nem saber qual música era, e só depois mostramos”.

Com uma discografia que ultrapassa 300 milhões de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo, Luiza Martins segue mostrando sua versatilidade e capacidade de conectar o público com letras e melodias potentes. A cantora segue colhendo os frutos do sucesso de seu segundo álbum, “Intensa Até Demais”, lançado em junho deste ano, que já acumula mais de 25 milhões de streams no Spotify, e contempla sucessos como “Carinho e Respeito” e “Playlist Safada”.

Com “Desocupa”, Luiza Martins reafirma seu potencial de entregar músicas que tocam e geram identificação no público e celebram as histórias da vida real. A parceria com Fred & Fabricio é mais um marco em uma carreira, que segue despontando no cenário nacional e consolidando o nome da cantora como um dos mais fortes do gênero.