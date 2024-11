Luiza Martins estreia sua festa “Nostalgia Pura” com show em Araguaína

Luiza Martins, um dos nomes mais potentes do sertanejo no Brasil, está prestes a inaugurar sua festa, intitulada “Nostalgia Pura”. A primeira edição será em Araguaína, no Tocantins, e está marcada no dia 6 de dezembro. A noite promete reviver músicas que marcaram época e resgatar o clima de artistas e shows inesquecíveis.

O evento Nostalgia Pura será uma verdadeira celebração das raízes da cantora, que começou sua trajetória musical em Minas Gerais, mas viu sua carreira decolar no sertanejo em cidades como Araguaína, onde conquistou seu público inicial. Para essa primeira edição, Luiza levará ao palco um repertório repleto de clássicos e hits que embalaram gerações. A artista promete uma noite inesquecível para os fãs e amigos que a acompanham desde o início.

Com mais de 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 180 mil inscritos em seu canal no YouTube, Luiza se destacou nacionalmente desde o início de sua carreira solo em 2022, após sua trajetória de sucesso ao lado de Maurílio. Desde então, seu talento arrebatador tem conquistado o público, consolidando-a como uma das maiores revelações do sertanejo. A cantora lançou em junho deste ano seu segundo álbum, “Intensa Até Demais”, que já acumula mais de 20 milhões de streams, com hits como “Má Influência”, “Carinho e Respeito”, e o mais recente sucesso, “Playlist Safada”, que viralizou com mais de 2,8 milhões de reproduções.

Os ingressos para a primeira edição da festa Nostalgia Pura já estão disponíveis pelo Ingressos S.A. A celebração especial terá a energia contagiante que só Luiza sabe proporcionar, com a essência do sertanejo brasileiro e todo o carisma e o talento que a posicionaram entre as principais artistas da atualidade.