Luiza Martins e Marcela Mc Gowan estreiam “Tesouraria Podcast”

Luiza Martins e Marcela Mc Gowan dão início a uma jornada inspiradora com o lançamento do “Tesouraria Podcast”, um videocast destinado a mulheres que amam mulheres. A estreia do primeiro episódio no YouTube ocorre nesta terça-feira (13), às 20h. Neste episódio inaugural, as convidadas são a atriz e cantora Bel Moreira e a influenciadora Halana Lacerda.

O “Tesouraria Podcast” se propõe a ser um espaço acolhedor e informativo, onde mulheres podem conversar livremente sobre o universo lésbico. Com uma abordagem franca e bem-humorada, Marcela e Luiza pretendem explorar histórias, vivências, quebrar tabus, além de proporcionar momentos de descontração e risadas. A escolha do mês de agosto para a estreia não é por acaso: o mês do orgulho lésbico reforça o compromisso do videocast com a visibilidade e o empoderamento da comunidade.

Os episódios estão sendo gravados com plateia ao vivo em um teatro em São Paulo, proporcionando uma experiência única tanto para o público presente quanto para os espectadores online. Com essa iniciativa, Marcela e Luiza buscam não apenas entreter, mas também educar e inspirar, criando um espaço onde as vozes das mulheres lésbicas e bissexuais são celebradas e amplificadas. Também já foi gravado o segundo episódio, com participação de Pri Caliari e Beatriz Lobo.