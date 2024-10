Luiza Martins cria versão brasileira de “Locked Out of Heaven” em homenagem a Bruno Mars

Luiza Martins, um dos maiores nomes do sertanejo atual, surpreendeu seus fãs ao postar vídeos com a sua própria versão brasileira de “Locked Out of Heaven”, sucesso de Bruno Mars, em comemoração ao aniversário do cantor, celebrado na última terça-feira (8). Apaixonada pelo hit, Luiza decidiu fazer uma brincadeira com alguns amigos compositores e criou uma versão que retrata uma desilusão amorosa. Com trechos como “Baby era tão intenso o nosso amor, seu nome era a senha do meu wifi”/Baby doeu demais, ver você com outro rapaz, magoou uô uô uô, machucou uô uô”, a sofrência caiu no gosto popular e rapidamente conquistou as redes.

Durante um momento íntimo com amigos e familiares, Luiza apresentou a canção, e o momento foi registrado em vídeos que já somam mais de 2.5 milhão de visualizações no Instagram e Tik Tok. As postagens da cantora tiveram grande interação do público, que se identificou com a versão cheia de emoção e dor de cotovelo. Entre as duas plataformas, são mais de 29 mil compartilhamentos e mais de 7,5 mil comentários.

Além do sucesso nas redes, Luiza Martins vive uma fase brilhante na carreira. Em julho deste ano, lançou seu segundo álbum, “Intensa Até Demais”, que já ultrapassa 20 milhões de reproduções no Spotify. A cantora também emocionou o público ao prestar uma homenagem a Marília Mendonça no evento “This Is Marília Mendonça”, realizado no Allianz Parque, diante de mais de 25 mil fãs.