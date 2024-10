Luiza Martins comemora ascensão meteórica e novos marcos na carreira

Luiza Martins continua a consolidar sua carreira solo com grandes conquistas. Além de alcançar 2,5 milhão de reproduções nas plataformas de áudio e vídeo com o single “Playlist Safada”, do álbum “Intensa Até Demais”, a cantora comemora a marca de 260 milhões de reproduções de seu primeiro álbum solo, “Continua”, pelas quais recebeu disco de ouro de sua gravadora Som Livre. Luiza reafirma seu sucesso e seu impacto crescente no cenário da música brasileira.

Com uma mistura envolvente de brega romântico e referências dos anos 80, o sucesso de “Playlist Safada” mostra a versatilidade de Luiza Martins e atrai um público fiel, expandindo a base de fãs da cantora. O álbum “Intensa Até Demais” é um projeto que reflete a autenticidade e a intensidade emocional de Luiza, com outros sucessos como “Má Influência” e “O Destino”, explorando temas profundos e sentimentais, enquanto mantém a energia contagiante e o carisma da mineira.

Desde que deu início à sua carreira solo em 2022, Luiza Martins tem mostrado um crescimento consistente. Seu álbum de estreia, “Continua”, assim como o sucessor “Intensa Até Demais”, foi aclamado pela crítica e pelo público, estabelecendo-a como uma das principais vozes da música sertaneja atual.

A cantora atualmente leva seu repertório robusto para série de shows pelo país, com apresentações marcadas para todos os finais de semana no mês de outubro. Entre os shows de sua agenda, a cantora participará do evento “This Is Marilia Mendonça” no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (5), ao lado de grandes nomes como Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Murilo Huff, Péricles e Luan Pereira, em uma homenagem à eterna rainha Marília Mendonça.