Luiza Martins celebra suas raízes com a festa “Nostalgia Pura” nesta sexta (6) em Araguaína

Luiza Martins, uma das maiores revelações do sertanejo brasileiro, apresenta nesta sexta-feira (6) a primeira edição de sua festa “Nostalgia Pura”. O evento, que acontece em Araguaína, no Tocantins, será uma celebração da música e das memórias, com um repertório recheado de clássicos e sucessos que marcaram épocas. Além de Luiza, a noite contará com as participações especiais de DJ Dyggo, a dupla Felipe e Matheus e DJ Peri Santayres.

Com previsão de três horas de apresentação, Luiza promete entregar um show marcante em Araguaína, cidade que tem um significado especial para a artista. Foi nela que a cantora deu importantes passos em sua carreira ao lado de Maurílio e onde construiu memórias afetivas que inspiraram o nome da festa. Após o sucesso da turnê nos Estados Unidos na última semana, a cantora retorna ao Brasil trazendo a energia renovada para esse projeto, que deve ser expandido para outras cidades no futuro.

“A festa foi pensada para resgatar algo que está fazendo muita falta: momentos genuínos de conexão. Quero que as pessoas se desliguem do mundo lá fora e vivam o presente com amigos e família”, destaca Luiza sobre a proposta do evento. “Imagine ouvir o solo de uma música antiga e pensar: ‘Nossa, nem lembrava mais dessa!’. Vamos ter brincadeiras no meio do evento e criar uma experiência única, para que no dia seguinte as pessoas acordem pensando: ‘Meu Deus, o que foi essa festa?’”.

Os ingressos para a festa estão disponíveis pelo site Ingressos S.A. e também em pontos físicos na cidade, como Trovetto Store, Conveniência Filadélfia e Gelo Bom Mix. Com talento, carisma e um show pensado para emocionar e divertir, Luiza Martins entrega mais um capítulo marcante de sua trajetória no sertanejo com a realização da festa “Nostalgia Pura”.

Com mais de 180 milhões de visualizações em seu canal no YouTube e uma legião de fãs nas redes sociais, Luiza Martins conquistou destaque no cenário musical brasileiro. A cantora prepara um repertório vigoroso com os grandes sucessos de seus dois álbuns de estúdio, “Continua” e “Intensa Até Demais”, e sucessos marcantes como “S de Saudade” e “Ponto Final”, que a consagraram como uma das artistas mais queridas do gênero. Além disso, sua parceria recém-lançada com Fred & Fabricio, “Desocupa”, reafirma seu talento como uma das vozes mais marcantes do sertanejo contemporâneo.

Serviço – Festa “Nostalgia Pura” com Luiza Martins

Data: Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Abertura: 20h

Local: Lago House Club (antiga Lake) – Araguaína/TO

Ingressos: Disponíveis no site Ingressos S.A. e em pontos de venda físicos: Trovetto Store, Conveniência Filadélfia e Gelo Bom Mix