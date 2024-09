Luiza Martins bate 1 milhão de plays no Spotify com “Playlist Safada”

Luiza Martins continua a conquistar o público com seu mais recente single, “Playlist Safada”, que acaba de atingir 1 milhão de reproduções no Spotify. Parte do álbum “Intensa Até Demais”, a música se destaca pelo estilo brega romântico com fortes referências dos anos 80, incluindo o solo de saxofone da clássica “Careless Whisper”, de George Michael.

O clipe da faixa, que foi lançada em agosto, já ultrapassa 900 mil visualizações no YouTube, reforçando o sucesso da cantora mineira em um grande momento de sua trajetória. O projeto “Intensa Até Demais” soma mais de 23 milhões de reproduções com outros sucessos como “Má Influência” e “O Destino”, e temática que mergulha em temas profundos e íntimos dos escorpianos, expressando a autenticidade da artista.

Luiza Martins, que segue carreira solo desde 2022, tem mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais no Spotify e uma base crescente de fãs nas redes sociais, com 2 milhões de seguidores no Instagram. Além de seguir colhendo os frutos de seu primeiro álbum solo “Continua”, a artista já prepara mais novidades para 2024.

