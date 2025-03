Luiza Helena Trajano será homenageada na Coreia do Su

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, será homenageada na Coreia do Sul pelo Instituto Internacional de Vacinas (IVI), única organização internacional dedicada exclusivamente a vacinas para a saúde global, e pela SK Bioscience, empresa líder em biotecnologia no país asiático, pela sua contribuição para o incentivo à imunização da população. A cerimônia de premiação acontecerá em 30 de abril, na sede do IVI, em Seul.

“Estabelecemos este prêmio em 2022 para homenagear algumas personalidades que deram notáveis contribuições ao desenvolvimento de vacinas ou incentivaram a imunização pelo mundo”, explica Jerome Kim, diretor-geral do IVI.

O prêmio IVI-SK Bioscience Park MahnHoon de 2025, que homenageia o legado do falecido vice-presidente da empresa, Dr. Park MahnHoon, será concedido ao professor belga Pierre Van Damme e ao médico americano Ananda Sankar Bandyopadhyay, que lideraram inovações em pesquisa de vacinas, incluindo o desenvolvimento de uma vacina oral mais segura contra a poliomielite; e a Luiza Helena Trajano e Svetha Janumpalli, fundadora e CEO da New Incentives e pioneira em uma estratégia de incentivo inovadora conhecida como Transferências Condicionais de Dinheiro (CCTs) para melhorar os resultados de saúde em comunidades carentes na Nigéria.

Tanto Luiza Helena quanto Janumpalli fundaram organizações sem fins lucrativos que ajudaram a aumentar significativamente as taxas de imunização no Brasil e na Nigéria, respectivamente, por meio de programas inovadores.

“Fico muito feliz com esta homenagem e divido este reconhecimento com toda a sociedade civil organizada que me ajudou a levar vacinas para os cantos mais remotos do Brasil durante a pandemia da covid-19. Esta é uma prova de que quando a população se organiza, consegue resultados surpreendentes”, afirma Luiza Helena Trajano.