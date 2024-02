Luiza Brunet, Patrícia Cardoso e Rafa Kalimann marcam presença no Camarote MAR

Luiza Brunet, Patrícia Cardoso, Rafa Kalimann, Letícia Spiller entre tantos outros famosos, curtiram o domingo (11) de Carnaval no Camarote MAR, ​​um dos melhores espaços VIPs da Marquês de Sapucaí. Ferrugem, Bangalafumenga, Bruna Lennon, Cix e Giordanna comandaram a festa neste primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, tornando ainda mais especial a noite do público e convidados.

Pelo quarto ano, o Camarote MAR chega ao ponto mais nobre da Sapucaí como um dos mais badalados e mantendo os títulos de conforto, inovação, além de experiências que são a cara do Rio e vão fazer cariocas e turistas vibrarem.

Com uma localização privilegiada, posicionado exatamente no meio da Passarela do Samba, no setor 6, o Camarote MAR proporciona uma experiência all inclusive com open bar, open food, meeting point, transfer, espaço beleza e o line up diversificado com os grandes nomes do samba, funk, pagode, e muito mais, agradando aos mais diversos gostos.

Serviço:

Camarote MAR

Local: Marquês de Sapucaí, Setor 6

Programação do Camarote MAR

12/02 – Buchecha, Barão Vermelho, Suel, Marcelinho da Lua;

17/02 – Simone Mendes, SIBC, Bateria da Viradouro, DJ RV e DJ Marlboro.

Ingressos à venda em (com taxa de serviço): https://www.ticketmaster.com.br/event/camarote-mar