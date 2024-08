Luiz Philippe lança livro que propõe novo sistema político no Brasil

“Os 7 Poderes: O Brasil no Século XXI” é uma coletânea dos melhores artigos de Luiz Philippe para o jornal A Gazeta do Povo, entre os anos 2022 e 2024. Um livro de rápida leitura e com opiniões embasadas na teoria política e na vivência prática do autor.

Apesar de ser uma antologia de textos pontuais e alicerçados para cada momento, a obra possui um corpo coeso e estruturado para relatar e opinar sobre os fatos mais significativos do período, e vai além: busca propor ações e soluções para que o Brasil seja um Estado ao mesmo moderno e conservador, com políticas liberais e democráticas, alinhado a países que alcançaram estabilidade e prosperidade no mundo.

O prefácio leva a assinatura do jornalista Alexandre Garcia, que bem observa: “D. Luiz Philippe é o primeiro e único dos Bragança a ocupar cargo político desde que seu tetravô Pedro II foi derrubado pelo golpe que instituiu a República (com a completa alienação do povo, aliás). Ele não está satisfeito com a ciclotimia do período republicano e sugere mudanças pela estabilidade”.

É curioso como “Os 7 Poderes” revela o amadurecimento de Luiz Philippe como escritor. Desde seu primeiro livro “Por que o Brasil é um país atrasado?”, publicado em 2018, a pergunta-título ficou no ar e se transformou em eco para muitas obras de autores que vieram a seguir. Apenas agora, anos depois, foi possível esmiuçar as causas e as propostas em um texto ao mesmo tempo robusto, por seu conteúdo técnico e histórico; e acessível, fruto do próprio gênero jornalístico em que foi escrito.

Para Luiz Philippe, o sentido do título “os 7 poderes” está na própria capa, que propõe sete poderes na estrutura política, e é “o melhor antídoto para a tirania que se instalou no Brasil”.

Ainda nas palavras do deputado príncipe, “minha intenção também é compartilhar com os leitores um pouco da minha visão nesses seis anos de legislatura na Câmara. Este livro vem responder a questões em relação à nossa política, para onde temos que caminhar e o que defender”, ele completa.

A organização não obedece a uma cronologia fixa, mas agrupa grandes temas por chamadas provocativas: A Esquerda na América Latina, O que é a Direita, Tributos e gastos: passos para o totalitarismo e outros capítulos e subcapítulos, que reúnem textos curtos e com observações exclusivas de bastidores da Câmara e do Senado.

O livro em formato físico e e-book está disponível na plataforma Amazon e e nas principais livrarias.

