Luiz Henrique brilha na competição e responde com talento às tentativas de marcação cerrada.

Na recente decisão da Copa Libertadores, Luiz Henrique destacou-se como o craque do torneio, contribuindo significativamente para a vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro por 3 a 1. O atacante, autor do primeiro gol da partida, expressou sua gratidão e emoção pela jornada no clube carioca ao longo do ano. “É só gratidão, só gratidão. Muitas pessoas tentando me parar… Mas eu sei que Deus está comigo, minha família está comigo”, declarou Luiz Henrique.

Apesar do reconhecimento esportivo, Luiz Henrique enfrenta investigações sobre suposta manipulação de cartões amarelos durante seu tempo no Betis, na Espanha. Ele nega envolvimento em apostas esportivas ilegais, mas admite o desconforto causado pela situação. “Agora, para falar a verdade, é viver o sonho que estou vivendo. Estou muito feliz porque pude proporcionar esta vitória para minha mãe, para o meu irmão”, afirmou.

Ao chegar ao Botafogo no início do ano, Luiz Henrique se deparou com incertezas sobre o futuro do clube. No entanto, ao final de novembro, o Botafogo não apenas conquistou o título sul-americano como também lidera o Campeonato Brasileiro. O jogador ressaltou: “Eu disse na minha primeira entrevista que o Botafogo necessita estar lá no topo, porque é um clube que vem trabalhando muito”.

A trajetória de Luiz Henrique no Botafogo destaca não apenas seu talento em campo, mas também sua resiliência diante de adversidades externas. A conquista da Libertadores representa um marco significativo tanto para o jogador quanto para o clube carioca, reforçando seu potencial competitivo no cenário futebolístico sul-americano.