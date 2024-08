Luiz Felipe Tavares e Gelson Xavier vencem em etapa de Hockenheim da E-Stock

A E-Stock realizou a penúltima etapa da primeira fase na temporada 2024 na pista de Hockenheim, tradicional traçado alemão. A noite da última quinta-feira (1) entregou mais uma vitória de Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing) na categoria Pro e o segundo triunfo de Gelson Xavier (Hub Racing) na Pro-Am. Com patrocínio da Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Extreme SimRacing, Hankook Tires e Razer, o campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series é organizado em conjunto pela IRB Esports e Vicar e realizado sob a plataforma iRacing.

Hockenheim reservou mais uma rodada de emoções na E-Stock em 2024 – IRB Esports

A disputa na classe Pro começou com a sessão classificatória, que teve Luiz Felipe Tavares na pole position pela quinta vez seguida, cravando assim 100% de aproveitamento em poles positions no campeonato de 2024. Nesta última noite, LFT foi 0s348 mais rápido que Victor Miranda, seu concorrente mais próximo na temporada. Ralph Benitez, Jackson Resende, Marcus Riffel e Slan Santos completaram as três primeiras filas do grid.

Um verdadeiro big-one marcou a largada em Hockenheim e envolveu cinco pilotos no pelotão intermediário. Lá na frente, Tavares não foi impactado, mas passou a sofrer com a pressão exercida por Victor Miranda. Logo atrás vinham Benitez e Resende, formando um pelotão de quatro pilotos que ditavam o ritmo da prova.

A batalha pela liderança seguiu bastante acirrada até o momento da parada para pit-stop e reabastecimento. Os dois chegaram a se tocar na volta 23 da prova: Miranda chegou a tirar o pé para evitar um incidente maior, em atitude de fair play. Tavares aproveitou a oportunidade para ampliar a vantagem nos giros seguintes e triunfar no circuito alemão.

Com o resultado, Luiz Felipe Tavares reforçou sua posição na liderança no campeonato, mas a disputa pelo título da primeira fase segue acirrada, com Victor Miranda, em terceiro, determinado a diminuir a diferença, e Victor Tieri, agora em segundo na tabela. Ainda há chances também para Pedro Picanço, quarto lugar no campeonato, que precisaria vencer e ver seus concorrentes à frente com problemas na próxima e última prova.

A noite de Gelson — A abertura da quinta etapa do campeonato foi marcada pela grande performance de Xavier, que cravou sua terceira pole consecutiva na Pro-Am, embora com muita luta depois de superar Gabriel Felipe por menos de 0s1. João Pessatto garantiu o top-3 do grid, enquanto Felipe Mota, Bruno Campos e Alexandre Spanholo fecharam as três filas do alinhamento inicial de largada.

Gelson Xavier manteve a liderança desde o início, seguido de perto por Gabriel Felipe. O traçado travado de Hockenheim, com suas curvas fechadas e o único ponto de ativação do push-to-pass na Parabólica após a curva 4, dificultou as ultrapassagens e proporcionou um longo período de perseguição entre os líderes.

Em busca da vitória para se aproximar de Xavier na disputa pelo campeonato, Gabriel Felipe tentou diversas vezes a ultrapassagem, mas Gelson respondia prontamente a cada investida, mantendo a liderança. Após o pit-stop, Gabriel arriscou uma ultrapassagem ‘na raça’ na curva 6, mas passou do ponto e perdeu contato com o líder desde então.

No fim das contas, Gelson Xavier confirmou sua segunda vitória na temporada com a HUB Racing, terminando logo à frente de Gabriel Felipe e Felipe Mota. Bruno Campos cruzou a linha de chegada em quarto e Alexandro Spanholo foi o quinto colocado.

Gelson Xavier consolidou sua liderança no campeonato e está perto de garantir o título da primeira fase da E-Stock na classe Pro-Am com grande estilo, fazendo primeiro Grand Chelem; pole, volta mais rápida e vitória.

Entretanto, nada está definido, e ainda há chances para Gabriel Felipe e Bruno Campos, que precisam vencer a corrida final, desde que Gelson termine de sétimo para trás para buscar o título desta primeira fase. Entretanto, tal cenário vai contra o próprio histórico do campeonato, uma vez que Xavier teve como pior resultado um terceiro lugar em Interlagos, na etapa de abertura do calendário.

A próxima e última etapa da E-Stock nesta primeira fase será no circuito de Hungaroring e acontece no dia 18 de agosto.

E-Stock 2024, fase 1, etapa de Hockenheim

Pro (15 primeiros)

1º – Luiz Felipe Tavares (Toyota Corolla/Bengutan Racing) 28 voltas

2º – Ralph Benitez (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 6s218

3º – Jackson Resende (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 6s697

4º – Victor Miranda (Toyota Corolla/Delinte eSports by TK) a 7s290

5º – Victor Tieri (Chevrolet Cruze/Lobo Racing) a 14s041

6º – Pedro Picanço (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team) a 14s473

7º – Neto Nascimento (Toyota Corolla/Bengutan Racing) a 20s310

8º – Marcos Riffel (Chevrolet Cruze/Cel Energia) a 21s116

9º – Henrique Pettinari (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team) a 30s341

10º – Felipe Pascoal (Toyota Corolla/Track Friends Racing) a 33s192

11º – Lucas Murno (Toyota Corolla/Bravo Snow Schatten) a 37s388

12º – André Nassutti (Toyota Corolla/Braclean e-Sports Racing) a 37s822

13º – Daniel Mageste (Chevrolet Cruze/W2 E-Pro GP) a 38s349

14º – Luizinho Gonzaga (Chevrolet Cruze/AC7 E-Racing Team) a 39s184

15º – Eduardo Santos (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team) a 55s009

Volta mais rápida: Luiz Felipe Tavares, 1min46s542, volta 2

Pro-Am (15 primeiros)

1º – Gelson Xavier (Toyota Corolla/HUB Racing), 28 voltas

2º – Gabriel Felipe (Toyota Corolla/Oak Racing Team), a 0.287s

3º – Felipe Mota (Toyota Corolla/AC7 E-Racing Team), a 7s711

4º – Bruno Campos2 (Toyota Corolla/HUB Racing), a 9s287

5º – Alexandre Spanholo (Toyota Corolla/Bengutan Racing) a 17s976

6º – Ulisses Mantovani (Toyota Corolla/Rosso e-Sports) a 22s879

7º – André Da Croce (Chevrolet Cruze/Union Esports) a 23s583

8º – Rodrigo Luiz (Toyota Corolla/Independente) a 35s598

9º – Rodrigo Pedroso (Toyota Corolla/Track Friends) a 43s201

10º – Felipe Oliveira (Toyota Corolla/Team Brasil Racing) a 47s327

11º – Fernando Takahashi (Toyota Corolla/Rosso e-Sports) a 53s138

12º – Jonathan Guizilin (Toyota Corolla/Costa Racing) a 58s760

13º – Leandro Rolim (Toyota Corolla/Piloto independente) a 1m02s744

14º – Heitor Pelincari (Toyota Corolla/Piloto independente) a 1m08s401

15º – Maicon Baggio (Toyota Corolla/Piloto independente) a 1m12s646

Volta mais rápida: Gelson Xavier, 1min45s671, volta 2

Calendário Segunda Fase

Seletiva entre 5 e 12 de agosto

Etapa 1: Nürburgring (22/08)

Etapa 2: Road America (05/09)

Etapa 3: Suzuka (19/09)

Etapa 4: Ímola (03/10)

Etapa 5: Spa-Francorchamps (17/10)

Etapa 6: Interlagos (31/10)

Super Final: entre 14 e 15 de dezembro, em Interlagos, no fim de semana da Super Final BRB da Stock Car Pro Series.