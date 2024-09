Luiz Araújo tem lesão confirmada no Flamengo e vai passar por cirurgia

Luiz Araújo é mais um problema para o Flamengo na temporada. O atacante precisará passar por cirurgia e vira desfalque para o time de Tite após deixar o clássico lesionado.

Luiz Araújo teve uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e depois segue tratamento no departamento médico do clube.

O Fla não divulgou o tempo de recuperação. No entanto, nesse tipo de caso o período costuma variar entre um e dois meses até o retorno.

Por isso, Luiz Araújo desfalca o Flamengo nas quartas da Libertadores. O rubro-negro encara o Peñarol nesta e na próxima semana.

O camisa 7 é mais um problema físico do Fla. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada. Michael também segue no DM se recuperando de lesão na coxa e fica fora da Libertadores. De la Cruz é esperado de volta.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão osteocondral (fratura da cartilagem) no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no DM rubro-negro”, divulgou o Flamengo em nota.