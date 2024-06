Luisa Stefani alcança a semifinal no WTA 500 de Berlim, na Alemanha

Luisa Stefani, número 13 do mundo, e a holandesa Demi Schuurs se classificaram com autoridade, nesta quarta-feira (19), para a semifinal do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, torneio sobre o piso de grama com premiação de US$ 922 mil (perto de R$ 4,9 milhões). Após esperarem pela chuva, que atrapalhou a programação, as duas derrotaram a parceria alemã formada por Jule Niemeier e Noma Akugue por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 59 minutos, na quadra 2.



Elas voltam a jogar nesta sexta-feira (21) ou no sábado (22) contra as vencedoras do duelo entre as ucranianas Nadiia e Lyudmila Kichenok e as chinesas Saisai Zheng e Xinyu Wang, partida marcada para esta quinta-feira (20).



“Ótima vitória hoje, jogamos uma partida muito sólida do começo ao fim. As duas batem muito forte, bem agressivas, mas conseguimos cuidar de nossos games de saque, o que é muito importante na grama. Dia foi longo por causa da chuva, mas não afetou em nada nosso desempenho. Agora é aguardar nossas oponentes que saem amanhã (quinta)”, disse Luisa, patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Fila, Parmalat Whey Fit e que conta com os apoios da Engie CBT, Green People, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.



Fazendo história no tênis – A paulistana Luisa Stefani, 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.



Durante a semifinal do Us Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022). Iniciou a atual temporada em grande estilo, conquistando o WTA 1000 de Doha, no segundo torneio jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs.



Início da carreira – Luisa sempre foi uma amante dos esportes e começou a jogar tênis aos 10 anos, em São Paulo (SP). Em 2011, se mudou para os Estados Unidos para estudar e seguir no tênis, atingindo o 10º lugar no ranking mundial juvenil. A transição do juvenil ao profissional sedeu por meio do forte Circuito Universitário Americano de Tênis, jogando pela Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019 sua carreira profissional se destacou nas duplas e começou a colher resultados, conquistando o primeiro título no WTA de Tashkent, entre outros ITF e WTA. Daí para frente, comemorou vitórias e títulos, subindo no ranking mundial, chegando a ocupar a nona colocação – conquistando sua posição entre as dez melhores do ranking WTA.