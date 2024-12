Luísa Sonza, Liniker, Melly e Zaynara são ganhadoras do WME Awards 2024

A oitava edição do WME Awards by Billboard iluminou o Teatro Renault, em São Paulo, na noite passada (17). O evento, dedicado a enaltecer o protagonismo feminino na música, reuniu grandes nomes e destacou a diversidade e o talento que estão no setor. Apresentado pelas artistas Luísa Sonza, Paula Lima e Karol Conká, a celebração homenageou artistas, profissionais e projetos que marcaram o cenário musical em 2024.

O tradicional Red Carpet recebeu diversos nomes importantes, como Vivi Wanderley, Wenny Isa, Sarah Oliveira, Priscilla Alcantara, Ana Hikari, entre outros, em uma noite que evidenciou o glamour e a importância do reconhecimento na indústria. As homenageadas da noite foram Lia de Itamaracá e Ana Castela. Já Nara Leão foi a homenagem póstuma, com uma apresentação de tirar o fôlego feita por Luísa Sonza, cantando a música O barquinho pela primeira vez.

Além do trio principal de apresentadoras, Foquinha, Titi Muller, Pepita, Mari Moon e as co-fundadoras do WME Fátima Pissarra, Monique Dardenne e Claudia Assef, também subiram ao palco para apresentar categorias.

Idealizado por mulheres visionárias, o evento é um marco de empoderamento. “Este evento é mais do que uma celebração; é um grito de empoderamento que reafirma o protagonismo feminino na música brasileira. Ver tantas mulheres incríveis sendo reconhecidas e inspirando novas gerações é gratificante”, afirma Monique Dardenne, idealizadora do WME.

O line-up do evento contou com apresentações de Ana Castela, Luíza Sonza homenageando Nara Leão, Priscilla Alcântara, Zaynara, Melly, Lia de Itamaracá, etc.

Prêmios

Foram entregues prêmios em 17 categorias, selecionados por um júri especializado. Entre os vencedores, destacam-se:

Joyce Prado como “Diretora de Videoclipe”

Melly como “Compositora”

Josyara como “Instrumentista”

Adriana Barbosa como “Empreendedora Musical”

Fabiane Pereira como “Jornalista Musical”

Roberta Martinelli na categoria “Radialista”

Michelly Mury como “Profissional do Ano”

Ana Frango Elétrico como “Produtora Musical”

Luísa Sonza como “Cantora”

Clementaum como “DJ”

Zaynara na categoria “Revelação”

Luísa Sonza – Rock in Rio como “Show do Ano”

Caju de Liniker como “Música Mainstream”

Você parece com vergonha de Ajuliacosta como “Música Alternativa”

Saudade de Você de Duda Beat como “Videoclipe do Ano”

Alibi de Seddaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult na categoria “Música Latam”

Caju de Liniker como “Álbum do Ano”

O destaque da noite foi para a cantora Ana Castela, que recebeu o prêmio de Artista do Ano pela Billboard, emocionando o público.

“O WME Awards by Billboard não é apenas uma premiação, mas um movimento que valoriza a diversidade e a força das mulheres na indústria musical. Cada edição é um passo à frente na construção de um mercado mais igualitário”, declara Claudia Assef, cofundadora do projeto.

Transmitido pelo canal Dia TV, o evento contou com patrocínios de peso, como a Heineken em seu 4º ano consecutivo, Johnnie Walker, UBC, Sony Music, Swarovisk e T4F. A ampla participação reforçou a relevância do WME Awards como uma plataforma de celebração e promoção da música brasileira.

“Nosso objetivo sempre foi abrir caminhos e dar visibilidade ao talento feminino. A energia dessa noite mostra o quanto estamos avançando, mas também o quanto ainda podemos fazer para transformar o cenário da música”, comenta Fátima Pissarra, CEO da Mynd e da Billboard Brasil.