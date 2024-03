Luísa Sonza diz que não se arrepende de ter exposto Chico Moedas

Atração do primeiro dia de Lollapalooza, Luísa Sonza não se arrepende de ter revelado a traição de Chico Moedas no Mais Você (Globo), programa de Ana Maria Braga. Em entrevista à Billboard Brasil, ela chamou o ex de “mau caráter” e disse que, se pudesse, contaria mais coisas sobre o que aconteceu.

Em setembro do ano passado, Sonza participou do programa e, ao vivo e em rede nacional, leu uma carta revelando a traição e anunciando o fim do relacionamento com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

“Hoje eu fico pensando e falo assim: Meu Deus, que surto coletivo’. Gente, eu na Ana Maria Braga, eu amo os memes que estão fazendo”, disse na entrevista à Billboard.

“Se arrependeu?”, questionou a repórter. “Jamais. Se eu puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais umas coisas, volto e falo. Porque eu não gosto de gente mau caráter. Me incomoda gente mau caráter […] Uma pessoa que finge ser o que não é… Eu adoro desmascarar esse tipo de gente”, respondeu Sonza.

“Chico” é o nome de uma das músicas do álbum “Escândalo Íntimo”, de Sonza.