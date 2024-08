Luísa e os Alquimistas anuncia turnê de despedida no Sesc 24 de Maio

Após nove anos de trajetória, a banda Luísa e os Alquimistas anuncia o encerramento de suas atividades com turnê de despedida. O show marcará também o segundo aniversário do álbum Elixir, o quarto e último trabalho autoral do grupo que traz uma mescla de gêneros, ritmos e composições em cinco línguas diferentes. As apresentações acontecem nos dias 17 e 18/8, sábado, às 20h e domingo, 18h, no Sesc 24 de Maio.

Elixir é o resultado de uma profunda pesquisa sobre alquimia e antigas práticas místicas em busca da imortalidade e longevidade. Este projeto posiciona a arte como uma ferramenta de cura através do poder da música. Com uma fusão rica de estilos, o álbum mantém sua originalidade com composições perspicazes que fluem entre o português, inglês, francês, espanhol e até sânscrito na última faixa, Durga & Saraswati. Estas narrativas se entrelaçam com ritmos cativantes e envolventes criados pelos Alquimistas.

A alquimia inconfundível do grupo também traz à tona uma mescla de estilos e gêneros musicais que passeiam pelo pop, brega, forró, piseiro, reggaeton, reggae, além de uma vasta presença das variadas nuances da música eletrônica e jamaicana, além de timbragens vintages.

Sobre a banda

A banda Luisa e os Alquimistas surgiu na cidade de Natal (Rio Grande do Norte). Liderada pela cantora e compositora potiguar Luisa Nascim,o grupo possui quatro álbuns lançados, sendo eles: Cobra Coral (2016), Vekanandra (2017), Jaguatirica Print (2019) e seu último trabalho Elixir (2022) que reúne 10 faixas que exploram diversas texturas sonoras.

Ouça:

Spotify | Apple Music | You Tube Music | DEEZER

Veja:

Assista vídeo com o anúncio oficial do encerramento do grupo:

Serviço

Luísa e os Alquimistas

Turnê de despedida

Data: 17 e 18/7, sábado, às 20h e domingo, 18h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 6/8 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 7/8 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min