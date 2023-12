Luis Suárez se despede do Brasil e agradece carinho de gremistas e rivais

O atacante Luis Suárez, do Grêmio, postou uma despedida do futebol brasileiro em suas redes sociais na tarde deste domingo (10).

Luisito agradeceu pelo carinho não só dos gremistas como também dos rivais. Ele escreveu: “obrigado por olharem além da camisa e pelo respeito em cada estádio”.

O vídeo que acompanha a postagem mostra torcedores de diversos times elogiando o craque uruguaio.

O atacante já levou dois prêmios de melhor jogador do campeonato: no Bola da Prata da ESPN e no Troféu Mesa Redonda da Gazeta.