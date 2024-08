Luís Mauricio do Natiruts estreia baixo feito de cânhamo em show em São Paulo

No último sábado (24), o baixista e fundador do Natiruts, Luís Mauricio, estreou no show de São Paulo o primeiro baixo do mundo feito das fibras do cânhamo, variedade da planta cannabis usada para fins industriais. O músico escolheu a cidade para a apresentação do instrumento a fim de usar toda a visibilidade do espetáculo, afinal serão cerca de 200 mil fãs no total dos quatro dias de shows no Allianz Parque, com ingressos esgotados. Os próximos acontecem nos dias 30 e 31 de setembro.

A turnê de despedida do Natiruts segue ao longo do ano em diversas cidades e tem previsão de terminar em Brasília, cidade-natal da banda, na qual Luis pretende encerrar este ciclo presenteando autoridades do governo com o instrumento. Este movimento visa levantar a pauta sobre a legalização do plantio da cannabis no Brasil, que além de ser matéria-prima de medicamentos à base de CBD, é usada para fabricação de roupas, instrumentos e até materiais de construção com apelo sustentável.

“Precisamos mostrar ao governo, ao presidente, à Anvisa, que o país está desperdiçando uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico enquanto não regularmos a produção dessa matéria-prima no Brasil. Hoje, tenho uma visão muito ampla da força que essa planta tem na saúde, indústria e questão social. Às vezes, as pessoas falam assim: ‘Ah! Você está lutando por uma coisa de maconheiro, doidão. Não, o assunto é sério! Eu estou falando de saúde, de economia, de reparação social e educação”, declara Luís Maurício.

Luís atua em paralelo à carreira musical como Presidente da Associação Brasileira da Cannabis e Cânhamo Industrial (ABCCI), em estreita colaboração com autoridades governamentais, profissionais de saúde e a sociedade civil, liderando esforços para promover o uso responsável e legal da planta no Brasil, para levar à população e, principalmente às esferas governamentais, a importância do uso, acesso e investimento na produção da cannabis no país.