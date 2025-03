Luis Galarraga indica implementação de IA no CGE para melhoria da segurança

O vereador Luis Galarraga (PL) protocolou uma indicação para a implementação de um sistema de identificação facial no âmbito do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Caetano do Sul. A proposta visa utilizar soluções de Inteligência Artificial (IA) para análise de dados, vigilância inteligente e previsão de incidentes, com o objetivo de aumentar a segurança pública e otimizar o trabalho das forças de segurança do município.

“A tecnologia de reconhecimento facial tem se mostrado uma aliada valiosa no combate à criminalidade, proporcionando um monitoramento mais eficiente em áreas de alta circulação. Com essa ferramenta, é possível realizar a identificação de indivíduos em tempo real, auxiliando as forças de segurança na prevenção e resposta a crimes”, explicou Luis Galarraga na justificativa da indicação.

O parlamentar também destacou a importância da inteligência artificial para a prevenção de crimes. “Ao implementar soluções de IA para análise de dados, vigilância inteligente e previsão de incidentes, estamos contribuindo para aumentar a segurança pública, prevenir crimes, otimizar o trabalho das forças de segurança e melhorar a resposta a emergências no município, especialmente em áreas de difícil acesso ou em operações de alto risco”, acrescentou.

Luis Galarraga enfatizou que a implementação da tecnologia deve ser acompanhada de um plano de gestão e capacitação dos profissionais que farão uso do sistema, garantindo que as informações sejam tratadas com ética e respeito à privacidade dos cidadãos. “Com isso, reforçamos nosso compromisso com a proteção da população e com a construção de um ambiente urbano mais seguro e acolhedor”, finalizou.