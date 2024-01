Luigi é eliminado do BBB 24

O vendedor Lucas Luigi, 28, foi o sexto eliminado do BBB 24. O resultado foi anunciado nesta terça-feira (30) e o carioca recebeu 7,29% dos votos para ficar na casa. Fã declarado de Michael Jackson, demonstrou suas habilidades de dança durante as festas do reality.

Marcus, 30, emparedou Luigi depois de atender o Big fone na última semana. O dançarino enfrentou Isabelle, Alane e Juninho no último paredão com votos para manter um jogador no reality. As próximas votações, segundo Tadeu Schmidt, devem ser para eliminar.

O brother falou de anime, cultura hip-hop, religiões de matriz africana, arquitetura antiga e astrologia no reality.

A capacidade do brother de relacionar vários assuntos em uma mesma conversa fez dele um participante peculiar. O elenco considerava Luigi sábio e enigmático. Mas, a trajetória do ex-BBB também foi marcada por coisas negativas.

O eliminado usou apelidos racistas para se referir a outros participantes negros da casa. A equipe de Luigi se pronunciou sobre os episódios por meio de notas oficiais.

“Luigi como muitos de nós está em constante processo de letramento racial e assim como muitos de nós pretos, ainda reproduz contradições impostas pelo racismo estrutural, que esse texto não dará conta de resolver”, explicaram.

“Não podemos esquecer que ser um preto pobre de periferia é diferente daquele que está sentado nas cadeiras da academia”, seguiu o texto. Os administradores do brother ainda destacaram que Luigi estaria pronto para aprender e se retratar.