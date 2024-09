Lugares imperdíveis em Curitiba para curtir em família neste feriado prolongado

Com o feriado de 07 de setembro se aproximando e a celebração da padroeira de Curitiba no dia 08, a capital paranaense se prepara para um fim de semana prolongado. Confira um roteiro gastronômico perfeito para curtir com a família ou amigos, que vai agradar pessoas de todas as idades.

Plataforma Chelsea

Curitiba acaba de ganhar um restaurante temático inspirado no Universo Bruxo. Ao desembarcar nesta aventura, os clientes são recebidos por garçons caracterizados, num ambiente com quadros que se movem na parede e um cardápio repleto de surpresas inspiradas na saga mágica de Hogwarts. Tem Pastel Carta de Aceitação com queijo, Quadribol com bolinhos de carne servidos em uma caixa de Quidditch, Taça Torneio Tri-Bruxo com fritas, além de 11 opções de burgers (incluindo opções vegetarianas), saladas, milkshakes, drinks e sobremesas.

Funcionamento:Aberto todos os dias, das 11h30 às 22h. Sexta e sábado até 23h.

Endereço:Rua Marechal Hermes, 113 – Centro Cívico

Instagram: @plataforma.chelsea

Mercado Municipal de Curitiba

Variedade, aromas e sabores. O Mercado Municipal de Curitiba é um passeio obrigatório para turistas e locais. Tem restaurantes, lanchonetes, cafeterias na área externa e muitos produtos para levar para casa: temperos, pimentas, pescados, bebidas, além de produtos orgânicos. Encanta pessoas de todas as idades e tem entrada gratuita.

Funcionamento: de terça a sábado das 8h às 18h e domingo das 8h às 13h (restaurantes até às 15h)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro

Instagram: @mercadomunicipaldecuritiba

Beco Diagonal

Um rodízio de pizza e de massas que encanta adultos e crianças. O Beco Diagonal tem decoração medieval e muita interatividade, fazendo os clientes se sentirem os próprios aprendizes de bruxo. Com uma experiência imersiva, todos os clientes recebem uma varinha mágica para ajudar a guardiã a defender o castelo dos terríveis alopradores. É pizza e magia!

Funcionamento: segunda a sábado no jantar, das 18h às 23h. Almoço aos sábados, a partir das 12h.

Endereço: Rua Major Heitor Guimarães, 1214 – Campina do Siqueira

Instagram: @becodiagonal.br

Carollinha Pizza Kids

Quem tem filho pequeno pode ter uma experiência incrível na oficina de pizza da Carollinha. É o espaço kids exclusivo para clientes da Carolla Alto da XV. Por lá, enquanto as crianças colocam a mão na massa, os adultos podem pedir pizzas, massas, risotos, saladas e outras opções do cardápio à la carte. A oficina de pizza é destinada para crianças a partir de 3 anos e tem acompanhamento de recreadores e muitas brincadeiras. É diversão garantida para os pequenos e tranquilidade para os pais.

Funcionamento: aberto todos os dias, a partir das 18h

Endereço: Rua Itupava, 1709 – Alto da XV

Instagram: @carollinha.pizza.kids