“Lugar Sentido” retorna gratuitamente ao Teatro Flávio Império

Depois de estrear online em 2021, e de temporadas presenciais em 2022 e 2023, o espetáculo “Lugar Sentido” retorna aos palcos no Teatro Flávio Império, em São Paulo, com direção cênica da bailarina e coreógrafa Ana Clara Amaral, textos do poeta Rafa Carvalho e direção musical de Eddy Andrade. Por meio de uma fusão harmoniosa entre música, teatro, dança e poesia, “Lugar Sentido” convida o público a explorar as interseções entre a natureza e a cultura, e a reconhecer a sua própria conexão com a Mãe-Terra. A apresentação acontece em 22/03, às 20h, com entrada gratuita.

Estarão em cena Alê Freire (canto, dança e viola caipira), o próprio Eddy Andrade (violão, baixo e pífano) e Edu Guimarães (sanfona), com arranjos assinados pelo trio. Inspirado pelas raízes culturais e pelas lutas históricas da América Latina, especialmente do Brasil, “Lugar Sentido” aborda a relação complexa entre o homem e a Terra. Alê Freire destaca a importância de ouvir as vozes da floresta e reconectar-se com a sabedoria ancestral.

“Acredito que escutar essas vozes irá nos possibilitar ouvir o que a Mãe Terra tem tanto tentado nos dizer. Só assim vamos poder vislumbrar alguma saída para a grave situação que construímos, cujo principal sintoma são as mudanças climáticas. O sábio indígena Carlos Papá nos ensina sobre a relação muito respeitosa que o povo guarani tem com o escuro. É do escuro da Terra que tudo nasce. Nós nascemos do escuro. A voz é domínio do sopro que nasce do escuro”, resume Alê.

A essência do espetáculo, segundo a diretora Ana Clara Amaral, reside na sua capacidade de provocar reflexões sobre questões políticas, sociais e culturais, em especial a importância do território e do pertencimento.

“Tratando-se deste drama musical, ainda lidamos com as diferentes narrativas das linguagens artísticas envolvidas, incorporadas pela vivência diversa de Alê Freire. A geração de sentido deste lugar é o seu grande destaque, ou seja, o encontro entre todos os rios que deságuam em um único, porém múltiplo e diverso aspecto da vida: a experiência de cada um e sua possível coletividade”, conclui Ana.

Dividido em três atos distintos, o espetáculo apresenta um repertório diversificado, incluindo clássicos como “Sina de Caboclo”, “Francisco” e “Rio Doce”, entre outros. Cada música é cuidadosamente selecionada para refletir as diferentes facetas da relação entre o homem e a Terra, desde a sua criação até os desafios contemporâneos enfrentados pela humanidade.

Para trazer luz de dramaturgia a esse escuro arquetípico, Rafa Carvalho fez poesia a partir das nuances do viver em sintonia e embate com a natureza.

“As sensações são turvas: carregadas de mazelas que a humanidade produziu contra si mesma e contra todo o planeta. Mas ali também está a nossa esperança misturada a tudo isso, nutrindo a fome por mudança. O importante é que, seja o que for, este texto e todo o Lugar Sentido abrem campo para a nossa marcha rumo à ocupação consciente e comunitária da vida na Terra”, avalia Rafa.

Com uma mensagem poderosa de esperança e renovação, a obra oferece uma experiência artística que convida o público a se envolver em uma jornada emocional e reflexiva. O espetáculo torna-se uma experiência transformadora e um convite a descobrir o verdadeiro significado de “Lugar Sentido”.

Com ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do evento, a apresentação promete ser uma experiência sensorial profunda, explorando os territórios emocionais e culturais que nos unem.

Serviço

Espetáculo “Lugar Sentido”

Data: 22/03/2024

Horário: 20h

Local: Teatro Flávio Império

Endereço: Rua Professor Alves Pedroso, 600 – Cangaíba (300 m da estação Eng Goulart da CPTM) – São Paulo/SP

Ingressos: Gratuitos distribuídos uma hora antes do evento