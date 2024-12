Ludwig Restaurant comemora 25 anos e surpreende com Menu de Natal sofisticado em Campos do Jordão

Com 25 anos de história, o Ludwig Restaurant oferece uma experiência gastronômica inesquecível para este fim de ano. Com um menu completo de Natal elaborado de forma criteriosa para agradar todos os paladares, o restaurante é a escolha ideal para quem está em busca de uma comemoração sofisticada em Campos do Jordão, São Paulo.

Para quem busca conforto e bom atendimento para uma ceia a dois ou acompanhada da família e dos amigos, o Ludwig Restaurant é parada obrigatória. Conhecida e premiada por sua elegância e excelência gastronômica, a casa promete se superar ainda mais com a chegada das festas natalinas, trazendo pratos que vão encantar todos os sentidos.

Com ambientação charmosa e pratos excepcionais, o restaurante combina o melhor da culinária natalina com doses surpreendentes de inovação. Confira, a seguir, o cardápio completo de Natal do restaurante:

Menu de Natal Ludwig 2024

Mesa de Entradas e Antepastos:

Burrata, caponata de berinjela ao forno, crudo de salmão e banana da terra com carpaccio de erva doce, homus, coalhada seca, patê de lagosta, rosbife, queijo brie folhado com geleia de damasco e frutas vermelhas, quiche lorraine, pães artesanais de fermentação natural, seleção de queijos variados, salame italiano, copa, pastrami artesanal, mandala de beterraba, salada waldorf, salada de grãos especiais, salada grega confitada, mix de folhas verdes e frutas da estação, tender natalino glaceado com pêssego e gengibre finalizado com fios de ovos, stracciatella, tapenade de azeitonas pretas, tomate cereja confitado e palmito grelhado, tomate seco artesanal.

Prato principal (a ser escolhido dentre as seguintes opções):

● Salmão grelhado com crosta de pistache, acompanhado por risoto de açafrão e molho

de espumante demi-sec

● Coxa e sobrecoxa de pato confitada (processo de cozimento por longo tempo em baixa

temperatura), acompanhado de purê de maçã à l’ancienne e molho de laranja e

gengibre

● Stinco de cordeiro, acompanhado por mil folhas de mandioquinha e molho de cassis

● Filé mignon frescal grelhado com manteiga tomilho, acompanhado por voulevant de

queijo cuesta e molho de vinho do porto

●

Sobremesa (a ser escolhido dentre as seguintes opções):

● Terrine de chocolate belga e coulis de morango, finalizada com crumble de amaretto

● Tiramisú

● Rabanada grelhada de chocotone, acompanhada por sorvete de trufas negras

Mesa de finalização:

Chá, café, licor, macarrons, grissini doce, grissini salgado e petit four.

25 anos de Ludwig Restaurant

O Ludwig Restaurant, um dos mais icônicos estabelecimentos gastronômicos da charmosa cidade de Campos do Jordão, celebra em dezembro o seu 25º aniversário. Fundado em 1999 em um cenário deslumbrante na Serra da Mantiqueira, o restaurante se tornou um verdadeiro marco, reconhecido pela sua gastronomia impecável, decoração requintada e paisagismo deslumbrante.

Criado a partir do sonho de seu fundador, Fausto de Moura Magalhães, que desejava proporcionar aos visitantes uma experiência gastronômica única, unindo tradição e inovação, o nome do restaurante é uma homenagem ao Rei Ludwig II – conhecido como “Rei Cisne” –, responsável pela construção de belos castelos na Baviera que inspiraram Walt Disney na criação dos Castelos da Cinderela e da Bela Adormecida.

Para transformar o restaurante em uma referência da gastronomia nobre em Campos do Jordão, juntamente à sua esposa e também proprietária da casa, Maria José Meireles, Fausto sempre prezou pela excelência no atendimento e pela capacidade do restaurante de criar pratos que encantam tanto os paladares mais exigentes quanto aqueles que buscam por conforto e sabor.

Com uma decoração clássica, o Ludwig proporciona um ambiente acolhedor e sofisticado. Todas as peças e móveis do restaurante são do século XIX e XX, e foram adquiridas em antiquários de vários países. As lareiras, as madeiras nobres e os detalhes em pedra criam uma atmosfera intimista e convidativa, ideal para momentos especiais.

A arquitetura europeia com janelas amplas que mostram a natureza da exuberante Serra da Mantiqueira, combina perfeitamente com o paisagismo cuidadosamente planejado em torno do restaurante, com jardins floridos e muitas araucárias, árvore típica da região

A gastronomia do Ludwig Restaurant é um de seus maiores atrativos. O cardápio mescla a cozinha franco-suíça com a cozinha internacional e contemporânea, utilizando ingredientes frescos e de alta qualidade. Os pratos, que vão desde as tradicionais fondues até as mais sofisticadas seleções de carnes e frutos do mar, são preparados com dedicação e criatividade, garantindo uma experiência única a cada visita. O grande diferencial são os pratos flambados à mesa que têm um charme todo especial.

Com uma equipe qualificada e uma preocupação rigorosa com cada etapa do serviço, desde a seleção das melhores matérias-primas até a experiência do cliente, o Ludwig Restaurant oferece uma imersão rica e deliciosamente marcante na gastronomia internacional, com um toque brasileiro, e está preparado para receber eventos, convenções e mini weddings para até 120 pessoas.

Além disso, o restaurante disponibiliza o seu espaço para sessões de fotos de noivas, mediante consumação (antes, durante e ou após o ensaio), de segunda a quinta-feira das 11h às 18h, com duração máxima de três horas. Outro destaque é o seu Espaço Pet, que é certificado pelo Guia Pet Friendly, oferece petiscos veganos e um cenário especial decorado no clima da realeza para os tutores tirarem fotos dos seus animais de estimação, e conta também com bebedouros, comedouros e caminhas, garantindo assim o bem-estar dos animais, criando um ambiente agradável e acolhedor para que os pets se sintam confortáveis e felizes.

Às vésperas de completar 25 anos, a casa acaba de conquistar novos prêmios, que chancelam o compromisso com a qualidade e o atendimento. Vale ressaltar que os novos reconhecimentos vieram tanto pela escolha do público, quanto pela avaliação da crítica especializada.

Nesse ano, o restaurante foi agraciado com o célebre prêmio “Melhor Restaurante de Gastronomia Internacional” pelo Guia dos Melhores Restaurantes do Brasil, uma homenagem que reafirma seu compromisso com a qualidade e a inovação culinária. O restaurante também foi classificado pelo TripAdivisor Travellers’ Choice Awards 2024 entre os 10% melhores estabelecimentos do mundo, com base nos depoimentos de milhares de viajantes ao redor do mundo.

Já no prêmio Melhores da Taça, promovido pela Prazeres da Mesa, o Ludwig Restaurant foi um dos vencedores da categoria Melhor Carta de Vinhos de Grande Excelência 2024. Esse reconhecimento é dedicado às casas com mais de 100 rótulos da bebida disponíveis para a escolha de seus clientes.

Serviço:

Local: Ludwig Restaurant, Rua Aristides de Souza Mello, 50 – Vila Capivari – Campos do Jordão

– SP.

Horário de Funcionamento: Domingo a quinta, 12h às 22h. Sextas e sábados, 12h às 00h.

Menu de Natal: R$ 710,40 por pessoa + taxa de serviço de 14% – bebidas não inclusas.

Informações e reservas:

https://wa.me/551236635111?text=Ol%C3%A1,%20gostaria%20de%20saber%20mais%20sobr

e%20a%20ceia%20de%20Natal%20do%20Ludwig!%20

Instagram: @ludwigrestaurantoficial