Ludmilla tem intoxicação alimentar, mas não cancela show em Brasília

Ludmilla postou em seu instagram, na manhã deste sábado, uma foto em que está no hospital recebendo medicação na veia. Segundo escreveu a cantora, ela foi diagnosticada com intoxicação alimentar.

“Fui dois dias seguidos pro hospital, tive intoxicação alimentar, passei mal à beça, mas já fui medicada e estou um pouco melhor”, escreveu Ludmilla.

No último fim de semana, Ludmilla fez um show em São Paulo do álbum Numanice, projeto de pagode da cantora paralelo a sua carreira no funk.

Na publicação, Ludmilla escreveu que ainda irá para Brasília, onde será a sua próxima apresentação. “Estou fazendo de tudo para ficar maravilhosa para vocês de Brasília, eu sei o quando vocês esperaram por isso e eu também esperei.”

“To um pouco enjoada ainda, tá me dando muito refluxo”, disse em vídeo, e em seguida tomou um chá de boldo, bem-humorada. “Vai dar tudo certo, gente!”

No domingo, 3, a funkeira também abriu as portas de sua casa para o Fantástico e conversou com a repórter Maju Coutinho. Em determinado momento, a cantora se posicionou em relação as ofensas racistas que diz ter recebido em uma festa do deputado Thiago Gagliasso.

“Doeu porque dói, sempre dói, mas agora eu tô mais forte, eu tô mais resistente, eu tenho uma equipe muito melhor perto de mim”, disse.