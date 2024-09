Ludmilla tem estrutura vetada e pode cancelar show no Rock in Rio nesta sexta

A cantora Ludmilla pode não subir ao palco do Rock in Rio às 19h desta sexta-feira (13), o primeiro dos sete dias da edição deste ano do festival. Ela é atração do palco Mundo, o principal do evento.

Parte da estrutura de seu show foi vetada pela organização do Rock in Rio horas antes da apresentação. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Leo Dias, e confirmada pela reportagem.

A reportagem apurou que, na tarde desta sexta, a equipe da cantora e a do Rock in Rio estão em negociação para que o show aconteça. Segundo o festival, a apresentação está confirmada para o mesmo horário e palco.

Ludmilla havia chegado a um acordo com o festival sobre a estrutura de seu show há meses, com a planta tendo sido aprovada pelo evento. Ela soube que não poderia usar tudo o que planejou na manhã do dia da apresentação, por volta das 11h, quando fez a passagem de som.

Duas estruturas foram vetadas. Uma delas é uma plataforma suspensa -exclusiva de Ludmilla. A outra é a passarela, que foi negada pelo Rock in Rio a pedido do rapper Travis Scott, atração principal do primeiro dia do evento. Ele quer ser o único a usá-la.

Na estreia do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock in Rio feito em São Paulo no ano passado, Ludmilla disse ter investido R$ 3 milhões na estrutura que incluía um cofre gigante com telões de LED.

Quando tocou pela primeira vez no Rock in Rio, em 2022, numa das apresentações mais elogiadas daquela edição, a cantora também desembolsou R$ 2 milhões na montagem, pensada para o palco Sunset, o segundo maior do festival.

A expectativa era de que neste ano, no palco principal do Rock in Rio, ela também mostrasse uma estrutura elaborada.