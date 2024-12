Ludmilla faz show gratuito em sua cidade natal e homenageia o Coachella

Na noite desta sexta-feira (20), Ludmilla emocionou o público ao voltar às suas raízes em Duque de Caxias, sua cidade natal, com um show gratuito durante as comemorações do aniversário de 81 anos do município. A apresentação, realizada no Ginásio Poliesportivo Gilberto Lelis Pedrosa, fez referência ao espetáculo apresentado no Coachella, incluindo o icônico look preto com colete dourado, e marcou um momento de nostalgia e celebração para a artista e seus conterrâneos.

Ludmilla, que saiu da baixada fluminense para se tornar uma das maiores artistas da América Latina, entregou um repertório que transitou entre os grandes sucessos de sua carreira, incluindo hits do funk, pop, R&B e pagode. “Voltar para casa tem um sabor especial. Caxias é o lugar onde tudo começou, onde os meus sonhos começaram a ganhar forma. Estar aqui hoje, trazendo esse show para vocês, é uma maneira de agradecer por tudo”, declarou a cantora.

No Coachella, o show de Ludmilla contou com um áudio especial de Beyoncé como ato de abertura. Hoje também marca exatamente um ano do encontro das duas em Salvador, durante a passagem da diva norte-americana pelo Brasil para divulgar o filme sobre a turnê “Renaissance”.

Vale lembrar que Ludmilla é dona de um dos maiores espetáculos da música brasileira em 2024: a turnê Numanice 3. Mais do que um show, o projeto se consolidou como um agente de transformação social, arrecadando mais de 17 toneladas de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade e gerando mais de quinze mil empregos diretos e indiretos. Desde sua estreia, a turnê já atraiu mais de 500 mil espectadores e arrecadou cerca de R$ 185 milhões.

Ludmilla também segue quebrando barreiras como a artista pop mais consumida no Spotify Brasil em 2024, consolidando-se como a maior artista preta da América Latina. Com mais de 7 bilhões de streams acumulados em sua carreira, ela ocupa o 6º lugar no ranking global das mulheres pretas mais ouvidas, ao lado de ícones como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj.