Ludmilla emociona jogadoras ao fazer show para receber seleção feminina de futebol no Rio

As jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino foram recebidas no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (12) com festa para comemorar a medalha de prata conquistada nas Olimpíadas de Paris. Ludmilla chegou de surpresa e fez um show exclusivo para as medalhistas, que não esconderam a emoção do momento.

Ao chegar no local, na Barra da Tijuca, a cantora foi recepcionada por Marta, a camisa 10 da seleção, Gabi Portilho, Lorena Silva e tantas outras presentes. Mas a reação de Kerolin foi a mais marcante: a jogadora não conteve as lágrimas ao ver Ludmilla cantando em sua frente. Como consolo, ela ganhou um abraço apertado da cantora.

A cantora, é bom lembrar, entende do riscado. Joga muita bola. Ela deu mostras do seu talento na tradicional partida promovida por Zico no Maracanã todo final de ano. Ludmilla disputou o jogo entre os homens (era do time de Adriano Imperador) e marcou um golaço de cavadinha em cima de Fernando Prass, ex-goleiro do Vasco.

Marvvila também cantou para as medalhistas olímpicas, sua famílias e pares românticos. Ludmilla cantou o repertório do show Numanice.