Ludmilla e Brunna optam por privacidade no nascimento do bebê: “Um momento só nosso”

No último final de semana, durante a apresentação da turnê “Numanice 3” em São Paulo, a cantora Ludmilla e sua esposa Brunna Gonçalves anunciaram que estão esperando um bebê. O casal concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, exibido no domingo seguinte, onde compartilharam detalhes sobre o processo de fertilização e a alegria com a novidade, embora tenham decidido manter em sigilo a data prevista para o nascimento da criança. “Preferimos guardar esse momento para nós mesmas”, declarou Brunna.

A decisão pela maternidade surgiu no ano anterior, quando Ludmilla manifestou publicamente o desejo de aumentar a família ao lado de Brunna, que sempre sonhou em ser mãe. Optaram pelo método ROPA (Recepção de Oócito da Parceira), onde o óvulo de Ludmilla foi fecundado por sêmen de um doador e implantado no útero de Brunna.

Brunna relatou a ansiedade durante o processo, revelando que realizou vários testes antes mesmo do período indicado. No quinto dia após a fertilização, sozinha em casa, ela recebeu o resultado positivo, mas aguardou a confirmação dos exames de sangue para compartilhar a notícia com Ludmilla. “Foi um momento muito íntimo e marcante para nós”, destacou a dançarina.

O casal também abordou suas expectativas sobre criar um filho em uma família composta por duas mães. Ludmilla expressou seu compromisso em proporcionar um lar repleto de amor e carinho. “Cresci com minha avó e minha mãe, mulheres fortes que me formaram na pessoa que sou hoje”, refletiu a cantora.

Emocionada, Ludmilla demonstrou entusiasmo pela chegada iminente do bebê: “Estou ansiosa para recebê-la com todo amor do mundo”, afirmou.

O relacionamento entre Ludmilla e Brunna teve início em dezembro de 2019 com um casamento surpresa organizado pela artista em menos de 24 horas, reunindo amigos e familiares próximos para celebrar a união do casal.