Ludmilla e Brunna Gonçalves revelam que esperam uma menina

Hoje, dia 17, a cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves celebraram um momento especial com um chá revelação que durou 12 horas. O evento ocorreu em uma luxuosa mansão de 20 mil metros quadrados localizada no Rio de Janeiro.

As artistas compartilharam em suas redes sociais o emocionante instante em que revelaram que estão esperando uma menina. Após uma contagem regressiva repleta de expectativa, o casal expressou sua alegria ao receber a notícia da gravidez.

A decoração do chá foi assinada por Andrea Guimarães, conhecida por criar ambientes sofisticados para diversas celebridades, incluindo Rafa Justus e Zezé Di Camargo. A proposta da decoração foi minimalista, com predominância do branco e um toque elegante que refletiu a temática escolhida para o evento. Os convidados também seguiram essa linha, utilizando trajes alinhados ao conceito decorativo. Entre os presentes estavam figuras conhecidas como Bruna Biancardi, Nicole Bahls e Thaynara OG.

A animação da festa ficou por conta das apresentações do grupo Feyjão, que trouxe muito samba, e da cantora Thami, que agitou os convidados com uma mistura de R&B, soul, pop e afrobeat.

Ludmilla e Brunna estão juntas desde 2018 e oficializaram sua união em 2019. O anúncio da gravidez do casal foi feito em novembro deste ano, marcando uma nova fase na vida das duas.

O momento da revelação do sexo do bebê foi amplamente compartilhado nas redes sociais e promete ser lembrado como um dos eventos mais marcantes da carreira e da vida pessoal das artistas.