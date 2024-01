Ludmilla é anunciada no Coachella, principal festival musical dos EUA

Ludmilla, 28, vai representar o Brasil na edição 2024 do Coachella, principal festival musical dos Estados Unidos.

O festival anunciou a cantora como atração confirmada para os dias 14 e 21 de abril. Ela se apresentará no mesmo dia de nomes como Doja Cat, J Balvin, Bebe Rexha, Lana Del Rey, Tyler The Creator, No Doubt e Peso Pluma.

Nas redes sociais, Ludmilla compartilhou o line-up do evento e não escondeu a alegria de ter a presença confirmada no festival gringo. “Avisa lá na gringa que a vilã, a danada, a maliciosa tá chegando pra botar pra fod** no Coachella”, escreveu a artista nas redes sociais.

Já no X, antigo Twitter, ela confidenciou que estava agoniada em não poder contar da novidade. “Estava guardando esse segredo e agora finalmente posso comemorar mais essa conquista! Estamos no Coachella”, contou.

A dançarina Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, vibrou com a conquista da amada. “Ludmilla in the house”, postou ela no Instagram.

Ludmilla não é a primeira brasileira ilra a se apresentar no Coachella. Nomes como Anitta, Pabllo Vittar e Emicida estão entre os outros brasileiros que já tocaram no evento.

Anote na agenda: O Coachella acontecerá em dois finais de semana do mês de abril: nos dias 12, 13 e 14 e, depois, nos dias 19, 20 e 21.