Ludmilla é a cara do verão da Chilli Beans

A Chilli Beans, maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, anuncia sua nova coleção de verão, assinada pela cantora Ludmilla, inspirada no estilo e presença marcantes da artista. Um dos maiores ícones da música brasileira atual, Ludmilla já teve colaborações anteriores com a marca, sempre trazendo seu olhar afiado para moda para os produtos. A nova edição limitada reúne óculos de sol, indispensáveis nesta época do ano, armações de grau, além de relógios que se destacam pelo design exclusivo e pelos detalhes luxuosos.

“Trabalhar com a Chilli Beans nessa coleção foi incrível, porque eles entendem como traduzir personalidade e atitude em cada detalhe. Essa linha reflete muito do meu estilo e da minha essência, com peças que são ao mesmo tempo ousadas e cheias de identidade. Quero que cada pessoa que use se sinta confiante e pronta para brilhar.“, explica a artista.

Assim como em sua última coleção com a marca, um dos destaques da linha é o óculos máscara, que vai além do convencional e traduz a identidade de Ludmilla. A coleção apresenta modelos de óculos com formatos variados, combinados com lentes polarizadas e detalhes metálicos que remetem ao luxo das barras de ouro. Já os relógios oferecem duas opções: um modelo analógico com pulseira cravejada de pedras, ideal para quem busca elegância atemporal, e uma versão com pulseira de five link, adornada por cristais coloridos, para quem quer brilhar com sofisticação.

A Rainha do Verão veste óculos de sol modelo máscara (à esq.) e óculos de grau com detalhes

de animal print (à dir.) — Imagem: Chilli Beans/Divulgação

“Queríamos trazer para essa coleção a essência do verão e da Ludmilla: atitude e energia, que ambos têm de sobra. São peças que traduzem a liberdade e a sofisticação que nossos clientes buscam para aproveitar a estação com muita pimenta!“, afirma Caito Maia, fundador da Chilli Beans.

Ludmilla é atualmente a maior cantora preta da América Latina. Ela também é dona de um dos maiores espetáculos da música brasileira em 2024: a turnê Numanice 3. Mais do que um show, o projeto se consolidou como um agente de transformação social, arrecadando mais de 17 toneladas de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade e gerando mais de quinze mil empregos diretos e indiretos. Desde sua estreia, a label já atraiu mais de 500 mil espectadores e arrecadou cerca de R$ 185 milhões.

Como se não bastasse, ela encerra o ano como a artista pop mais consumida no Spotify Brasil em 2024. Com mais de 7 bilhões de streams acumulados em sua carreira, ela ocupa o 6º lugar no ranking global das mulheres pretas mais ouvidas, ao lado de ícones como Beyoncé, Rihanna e Nicki Minaj.

A cantora estará presente também no Festival de Verão de Salvador, que acontece nos dias 25 de 26 de janeiro, junto com a Chilli Beans. Além de distribuição de brindes, a marca estará no evento com uma loja com diversos modelos – inclusive, claro, os da Lud.

Os acessórios da coleção Ludmilla x Chilli Beans estarão disponíveis em todas as lojas físicas, quiosques e no e-commerce da Chilli Beans a partir de 26 de dezembro.

SOBRE A CHILLI BEANS

A Chilli Beans iniciou suas atividades no final dos anos 90, sob o comando do empresário Caito Maia. Vinte anos depois, se consolida como a maior rede especializada em óculos escuros da América Latina, com mais de 1000 pontos de venda, incluindo Brasil, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, México, Estados Unidos, Portugal, Kuwait e Tailândia. Tendo o fast fashion como plataforma de negócios, com lançamentos de 10 novos modelos por semana, a Chilli Beans foi pioneira no conceito de ótica self service, que permite ao cliente manusear e experimentar os produtos, e a primeira com PDVs monomarca no segmento. Recentemente, a marca tornou-se case de estudos na Harvard Business School, onde Caito Maia, presidente da Chilli Beans, contou sua história de sucesso.