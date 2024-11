Ludmilla é a artista do ano em prêmio criado após boicote ao Multishow

Ludmilla foi escolhida Artista do Ano no Prêmio Potências na noite desta terça-feira (5), além de ser a homenageada da edição.

A premiação destaca o trabalho de profissionais negros no entretenimento, esporte e publicidade. Foi criada pela agência Mynd em 2021, após a cantora cancelar a apresentação no Prêmio Multishow.

Na época, Ludmilla disse que “faltava reconhecimento” do Multishow após ela não ser indicada à Cantora do Ano. Ela cancelou a apresentação na premiação.

“É um prêmio muito importante, onde a gente celebra a nossa cultura preta. É onde a gente não precisa se esforçar 300 vezes mais para ser reconhecido”, disse a artista à imprensa ao chegar ao evento.

Ainda naquele ano, o head artístico da Mynd Júlio Beltrão teve a ideia de criar o Prêmio Potências, no mesmo modelo do Bet Awards. A premiação começou tímida, em formato de live, e evoluiu para ocupar o Teatro Santander, com plateia lotada e apresentação da cantora Erykah Badu. “Naquele momento a gente já tinha outros casos de silenciamento, de esquecimento de talentos, e a gente trouxe esse questionamento de por que não nos celebrar?”, disse Júlio a Splash antes do início da premiação.

O Prêmio Potências celebra o avanço da representatividade negra nos espaços e, para Júlio, a forma de estabelecer de vez essa representatividade é aumentando a quantidade de profissionais pretos no mercado. “Enquanto a gente não tiver poder de decisão nas principais empresas, a gente não vai conseguir fazer essas transformações de forma verdadeira”.

“Por isso que é muito importante que a gente esteja pensando muito sobre educação e também sobre este lugar do negócio […] A gente é a maioria da população brasileira. Então a gente precisa pensar de janeiro a janeiro”, afirma Júlio.

Ludmilla conheceu Júlio nesta terça-feira (5), e elogiou a iniciativa. “Eu disse para ele que é muito importante esse tipo de atitude do nosso povo preto. A gente tem que criar os nossos espaços onde a gente é respeitado e valorizado”.