Ludmilla comanda o maior bloco do Carnaval carioca e arrasta multidão no Centro do Rio

Nesta terça-feira (04), o Centro do Rio de Janeiro foi tomado por uma multidão que acompanhou de perto mais uma edição histórica do Fervo da Lud, comandado por Ludmilla. Consagrado como o maior bloco do Carnaval carioca, o trio elétrico da cantora reuniu uma verdadeira multidão de foliões para uma celebração que misturou diversos ritmos brasileiros, como o funk, pagode e axé.

Com uma apresentação recheada de hits, Ludmilla transformou o trio em um grande baile a céu aberto. Sucessos como “Rainha da Favela”, “Verdinha”, “Socadona” e “Onda Diferente” ganharam novas versões com arranjos inspirados no pagode baiano e no axé, intensificando o clima de folia. Subiram ao trio para cantar com a cantora Luísa Perissé, filha da comediante Heloísa Perisse, que viralizou nas últimas semanas com o “trap do trepa trepa”. A canção, interpretada por MC Perisseta (personagem criada por Luísa), agitou ainda mais o público presente. além de MC Carol de Niterói e do cantor de pagode Yan. Brunna Gonçalves, a mãe da herdeira Zuri, também marcou presença na performance de “Maldivas” e “Maliciosa”.

Mas um dos momentos mais marcantes foi a homenagem a Preta Gil – Ludmilla subiu ao trio vestindo uma camiseta estampada com o rosto da artista, declarando todo seu carinho e respeito.

“A Preta é uma pessoa muito especial, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida artística. Hoje eu estou usando essa camiseta porque amo muito ela”, disse Ludmilla.

No quesito moda, a cantora vestiu uma criação da grife Rabanne, em uma homenagem ao funk carioca, gênero que nasceu nas favelas do Rio e se firmou como um dos maiores movimentos culturais do país, influenciando a música, a dança e a moda.

A conexão entre alta costura e cultura popular brasileira foi o conceito abraçado por Ludmilla neste Carnaval. Em apresentações anteriores, a cantora apostou em outfits assinados por Pucci, Balenciaga e Jean Paul Gaultier, sempre referenciando elementos e símbolos do Brasil, conectando a moda global e a identidade nacional.