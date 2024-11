Ludmilla anuncia lançamento de seu novo single “sua preferida”

Após uma troca enigmática de fotos de perfil que agitou as redes sociais — Ludmilla adotou a imagem de WIU, WIU substituiu sua foto pela de Kevin O Chris, e Kevin passou a usar a foto de Ludmilla — e a aparição de lambe-lambes estampados com a frase “Quer Tcheca? Me Olha” nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, o mistério foi finalmente desvendado. Ludmilla anunciou o lançamento de seu novo single, “Sua Preferida”, em parceria com WIU e Kevin O Chris. A faixa estará disponível em todas as plataformas de áudio a partir das 21h do dia 06 de novembro.