Ludmilla anuncia gravidez da esposa, Brunna Gonçalves: ‘Agora, somos três’

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, estão esperando um bebê. O anúncio da gravidez de Brunna foi feito neste sábado (8) durante o Numanice, show da cantora que aconteceu em São Paulo.

Um vídeo foi exibido no telão durante o show e, posteriormente, reproduzido nas redes sociais do casal. Nele, Brunna dança enquanto Ludmilla pinta uma tela. As imagens em preto e branco vão ganhando cor após o anúncio de que elas terão um bebê.

“Agora somos três”, diz a legenda da publicação.

Confira:

No final de 2023, Ludmilla e Brunna iniciaram o processo de fertilização in vitro em uma clínica nos Estados Unidos. Em 2022, a cantora já havia afirmado que elas tinham vontade de se tornaram mães, mas, por conta da agenda corrida de ambas, os planos foram adiados.

As duas estão juntas desde 2017 e se casaram em 2019.